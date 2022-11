Exclusiv. Se pune batista pe țambal în scandalul Clotilde Armand? Cristoiu: Are tupeu și prin asta câștigă Video

Agenția Națională de Integritate a acuzat-o pe Clotilde Armand de conflict de interese și incompatibilitate, după ce primarul Sectorului 1 s-a numit manager al unui proiect cu fonduri europene, mărindu-și indemnizația cu 30% (separat de cea permisă de lege pentru funcționarii publici implicați în diferite proiecte europene).

În replică, Clotilde Armand a declarat că nu a avut acces la dosar, jucând cartea victimizării, căci ANI a negat imediat această afirmație. Totuși, faptele arată că în perioada februarie – august 2022, Clotilde Armand a semnat dispoziții care au condus la crearea unor venituri suplimentare considerabile pentru sine.

Cristoiu: Ce a făcut ea nu are legătură cu ANI, ci cu corupția

Chestionat de Robert Turcescu ce șanse sunt ca primarul celui mai bogat sector al Capitalei să-și dea demisia în fața unei situații evidente de incompatibilitate, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a remarcat că, dincolo de faptul că e cel mai dezastruos primar pe care îl știe, Clotilde Armand se remarcă printr-un tupeu pe care nu i l-ar fi bănuit.

Maestrul Cristoiu, care a recunoscut că a votat-o pe politiciana originară din Franța, fiind locuitor al Sectorului 1, a admis că și-a format o opinie eronată despre unul dintre liderii USR.

„Mai țineți minte? Dacă ANI te declara incompatibil, nici nu mai puteai ieși pe stradă. Cum poți să vii acum cu tupeu? Eram convins că e un prost primar, dar nu eram convins că Clotilde Armand e șmecheră. Ceea ce a făcut ea nu are nicio treabă nici măcar cu ANI, are treabă cu corupția. (…) Este primar și luptă împotriva corupției. Te așteptai ca ea să fie jandarm. Ea zice că luptă împotriva corupției. Am obținut proiect european, cel mult făceam pe gratis (n.r. – proiectul pe bani europeni la care și-a mărit indemnizația). E funcția ei să educe împotriva corupției și ea ce face? (…) Are tupeu și prin asta câștigă”, a ripostat Ion Cristoiu în podcastul lui Robert Turcescu.

Clotilde, salvată de plagiat

Reputatul gazetar apreciază că, de vreme ce franțuzoaicei nu i s-a putut imputa și un scandal de plagiat care să o compromită în spațiul public, așa cum s-a întâmplat în cazul altor politicieni ca fostul miniștru Sorin Câmpeanu, scandalul provocat de ANI se va stinge destul de repede.

„E o mișcare greșită pentru că nu i se întâmplă nimic. Pentru că nu se creează acea atmosferă. Nu e numai asta cauza faptului că ei nu i se întâmplă nimic. Mișcarea împotriva ei a venit prea târziu, trebuia să fie acuzată de plagiat”, a mai spus fondatorul Evenimentului Zilei în podcastul Cristache & Cristoiu, o altă emisiune marcă proprie transmisă pe canalul de Youtube EVZ-Capital.

Turcescu: Românii așteaptă să fie mințiți

Ca o concluzie, subliniază Ion Cristoiu, românii se lasă ușor duși de nas de oameni cu un comportament care lasă de dorit, iar cauza este ceea ce a numit „fanatismul burții pline”. Acesta î lipsește pe mulți români de o judecată critică, lucru aprocbat și de moderator. „Românii așteaptă să fie mințiți”, a remarcat Robert Turcescu cu referire mai ales la momentul actual și numeroasele acțiuni de manipulare din spațiul public, de la criza energetică la lipsa politicii naționaliste în fața liderilor lumii sau propaganda exagerată în favoarea Ucrainei.

„Sunt din Sectorul 1, nu cred că există primar mai dezastruos decât doamna asta. Era în piața Amzei un brânzar din Maramureș, că veneau pe rând membrii familiei și vindeau și i-a desființat. Dar să știți că am întâlnit oameni care sunt fani Clotilde Armand. Indiferent că ea și mâine, dacă le-ar crește impozitele, dacă le-ar da foc la casă, ei sunt fanii ei. Este simplu. Este fanatismul burții pline. Românul nu votează cu grijă pentru buzunar (…) votează pe bază de emoție”, a conchis fondatorul EVZ.

Emisiunea integrală: