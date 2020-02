Trebuie menționat încă de la început că, înainte de a se adresa reprezentanților presei, Eugen Mihăescu a înștiințat, încă din 13.11.2019, Consiliul de Onoare al Academiei Române. Dar să dăm mai bine curs scrisorii întocmite de Mihăescu, care s-a adresat direct academicianei Maria Zaharescu, președinta Consiliului de Onoare al Academiei: „Vă scriu pentru a supune atenției Cosiliului de Onoare al Academiei Române cazul domnului vicepreședinte, academicianul Victor Voicu” – își începe răvașul Eugen Mihăescu”.

Condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție

„Așa cum reiese din articolele apărute în presa românească – urmează Mihăescu -, pe care le atașez acestei scrisori, domnia sa (n. r. – Victor Voicu) a încălcat Codul de Etică al Academiei Române, atunci când s-a înscris în alegerile din luna aprilie a anului trecut pentru funcția de vicepreședinte, deși fusese condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție, prin sentința din 12.03.2018, la interdicția de a ocupa o funcție publică pe o perioadă de trei ani”.

Pentru ce fusese Voicu în atenția oamenilor legii? Explică tot Eugen Mihăescu: „Academicianul Victor Voicu a fost implicat într-un scandal legat de conflictul de interese dintre funcția de director al Centrului de Cercetări Științifice Medico-Militare pe care a ocupat-o în Ministerul Apărării Naționale și calitatea sa de acționar la diferite societăți, răspunzând agresiv oricărei întrebări care ar fi încercat o lămurire a situației sale”.

Ce spune Ioan-Aurel Pop

În continuare, în scandal este amestecat și Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române: „Vă supun atenției și e-mailul pe care președintele Academiei Române, domnul academician Ioan-Aurel Pop, mi l-a trimis pe 20.05.2019, referitor la această chestiune” – evidențiază Mihăescu. Și dă publicității conținutul mesajului lui Ioan-Aurel Pop, pe care îl redăm și noi integral:

„Stimate Domnule Coleg,

La venirea mea ca președinte, am fost imediat sesizat de situație. L-am chemat și i-am spus. A spus că totul este o făcătură! Am cerut date, hotărârea judecătorească etc. și m-am dus cu ele la biroul juridic, la Institutul de studii juridice și la ANI. Unii au răspuns în doi peri, alții au spus că funcția de vicepreședinte nu se încadrează acolo, iar șeful ANI mi-a trimis – după mult timp – adresă de răspuns din care nu se înțelege nimic clar. L-am invitat la Academie și mi-a spus să nu fac niciun demers, fiindcă voi fi dat în judecată și voi pierde în instanță. Decât să provoc dezbinare și bâlci în Academie, am ales calea concilierii. Se pare că nu s-a înțeles mesajul meu de concordie! Mâine sunt prins cu ședința de Birou și altele (rămase nerezolvate), dar miercuri ne-am putea vedea, cândva în jurul orei unu (13). Dacă nu puteți, găsesc un răgaz și joi.

Cu bine,

IAPop”.

Exclusiv evz.ro. Președintele, prevenit

Cu alte cuvinte, președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a fost amenințat cu judecata, prevenit să nu se implice. E limpede, Victor Voicu (foto) joacă tare!

Care este părerea lui Eugen Mihăescu, membru de onoare al Academiei Române ?

„În opinia mea, indiferent de ceea ce crede academicianul Victor Voicu despre justiția românească, era o chestiune de onoare și dumnealui ar fi trebuit să se abțină și să nu își depună candidatura pentru funcția de vicepreședinte al Academiei Române sau să informeze Adunarea Generală despre sentința Înaltei Curți”.

Induși în eroare

Onoarea ca onoarea – ducă-se ! -, dar ce crede omul și academicianul Eugen Mihăescu? „Personal, consider că academicianul Victor Voicu mi-a furat votul, deoarece eu nu eram la curent cu sentința care îi interzicea ocuparea unei funcții publice și, mai ales, motivele care au stat la baza acestei decizii. Sunt convins că nu sunt singurul, pentru că sunt mulți colegi care nu au știut despre această sentință și deci au fost induși în eroare atunci când au votat”.

Pare corectă sesizarea lui Mihăescu, nu?

„Având convingerea că veți lua în discuție acest caz, permiteți-mi stimată doamnă academician Maria Zaharescu să vă asigur de întreaga mea considerație”, încheie, elegant, Eugen Mihăescu.

Exclusiv evz.ro. Un gest (lipsă) de curtoazie

Reacția Consiliului de Onoare al Academiei Române? Lipsă!

Eugen Mihăescu nu se descurajează. Din contră! Trimite o nouă scrisoare către academiciana Maria Zaharescu, Președinta Consiliului de Onoare al Academiei Române. O avem și pe aceasta. Iat-o!

„În data de 13 noiembrie 2019 v-am adresat o scrisoare înregistrată cu numărul 4954. Au trecut două săptămâni și consiliul pe care îl conduceți nu mi-a dat niciun răspuns privind convocarea domnului vicepreședinte Victor Voicu care și-a depus candidatura pentru funcția pe care o ocupă, la alegerile din aprilie 2018, deși avea o sentință definitivă de la Înalta Curte de Casație și Justiție încă din 12.03.2018, ce îi interzicea ocuparea oricărei funcții publice pe o perioadă de trei ani”, amintește Mihăescu.

Imediat, completează: „O situație evident de competența Consiliului de Onoare al Academiei Române. Răspunsul pe care l-am așteptat din partea Consiliului ar fi fost o dovadă de minimă curtoazie”. Apoi, sula-n coaste: „Este ultima tentativă pe care o fac înainte de a informa presa”.

Citiți mâine, în exclusivitate, pe evz.ro, continuarea acestei scandaloase povești croite în jurul Academiei Române.

Foto: Arhiva personală a acad. Victor Voicu și ziarul „Libertatea“

Te-ar putea interesa și: