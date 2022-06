EXCLUSIV. Robert Turcescu, dat în judecată dintr-un motiv incredibil! Jurnalistul a răbufnit în direct: „Ăștia ar trebui luați cu parul” (VIDEO)

Deși românilor li s-a promis că aplicarea schemei de ajutor de stat (compensarea) va ușura povara financiară a facturilor fără precedent la gaz și energie electrică din această iarnă, în realitate s-au derulat tot felul de comportamente abuzive din partea firmelor furnizoare de ultimă instanță. Victimă a unuia dintre abuzuri a fost chiar realizatorul podcastului EVZ Play, jurnalistul Robert Turcescu.

De ce a fost dat în judecată jurnalistul EVZ?

Într-o ediție în care l-a avut ca invitat pe deputatul AUR Dan Tanasă, jurnalistul EVZ și-a declarat revolta și stupefacția pentru comportamentul abuziv al companiilor din piața de energie, dând un exemplu personal. Concret, la casa moștenită de la părinți în Pitești a primit o somație că este dat în judecată.

„M-am trezit în cutia poștală acum două zile, sunt chemat în judecată. Sectorul 1, m-o fi dat Clotilde Armand. S-au prăpădit ai mei, am o casă moștenită. M-am mutat de la un furnizor de gaze, am schimbat (n.r. – pentru) furnizorul care părea să aibă un preț mai bun. (…) Pe contractul respectiv m-a preluat din nou Engie ca fiind furnizor de ultimă instanță. Ăia au dat faliment, eram cu plata la zi a facturilor, m-a preluat Engie, din noiembrie am început să plătesc către Engie. Mă trezesc de la ăia care muriseră că-mi cer vreo 4oo și ceva de lei plus 125 cheltuieli de judecată. Cum că ei nu au mai calculat cât consumasem eu din noiembrie până în ianuarie”, a explicat Turcescu.

„Niște golani nenorociți. M-au prins pe mine fraier și pe alți 5000”

În altă ordine de idei, jurnalistul și-a exprimat indignarea nu față de suma de bani cerută de firma respectivă, cât de atitudine. „Băi maimuțoilor, din noiembrie m-a preluat Engie! După ce că nu s-au ținut de contract, te dau în judecată? Nu pe mine Turcescu, pe tine consumatorule! Niște golani nenorociți. Ăștia au vrut să împuște francul, mă. M-au prins pe mine fraier și pe alți 5000. Ăștia ar trebui luați cu parul”, a conchis Robert Turcescu.

