EXCLUSIV. Robert Turcescu a răbufnit! Atac grav la adresa statului: „E un hoț împuțit” (VIDEO)

Jurnalistul Robert Turcescu s-a declarat exasperat de poziția statului, care în iarna aceasta a fost complicele unui adevărat jaf național. Ba mai mult, consideră jurnalistul, statul s-a îmbogățit pe seama românului de rând, așa cum acesta a mai atras atențua și în edițiile precedente ale podcastului EVZ Play.

„Prețurile la energie și chiar carburanți au crescut în România mult mai mult decât în țările care sunt mai depedente de gazul rusesc. Factura de curent a crescut și cu 200%, în Franța sau chiar Germania a crescut cu 30-35%. Gazul îl scoatem în proporție de 90% din pământul României. Nu cumva statul a vrut să încaseze ălea două miliarde în plus? Deci e un hoț împuțit statul român! Hidroelectrica n-a avut în viața ei profitul din iarna asta, profit de un miliard. ”

Murad: Cer public ANAF să iasă să spună cât încasează mai mult

Invitat în studioul EVZ, omul de afaceri Mohamad Murad a luat poziție față de stat, pe care îl acuză că are câștiguri enorme din criza energetică survenită în ultimul an. „Statul a luat în plus 30 euro lunar. Acum sunt foarte mulți bani. Doar trebuie făcută o politică corectă. Ne vin douăzeci și ceva de miliarde numai din fonduri europene. Prima chestie pe care să o facem noi e să nu fie oameni care să sufere. Statul are rezerve încât orice om să aibă ce pune pe masă. Statul încasează foarte mult. Zic că dau la oameni ajutor că apelăm la fonduri europene… De ce ne mințiți, măi oameni buni? Aveți bani de la noi (n.r. – contribuabili economici). Din criză energetică și criza gazului și alimente încasează de trei ori mai mult. Vreau să cer public ANAF să iasă să spună cât încasează mai mult”.

Mohamad Murad a atras atenția, de asemenea, că România are multe resurse neexploatate, dar are și o politică economică falimentară. „Noi exportăm cereale când nimeni în lume nu exportă”, a conchis acesta pe marginea crizei de cereale declanșată odată cu războiul din Ucraina, principalul exportator de grâu mondial.