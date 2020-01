Primarul susține că așteaptă procesul, urmând să prezinte, în instanță, probe care îl vor exonera de orice vină, cel care ar fi făcut sesizarea fiind de fapt un personaj care ar fi prejudiciat bugetul local cu peste 1,5 milioane de euro.

Robert Șerban, primarul stațiunii Eforie, ajunge în atenția procurorilor constănțeni în an electoral, când se pregătește să candideze pentru un nou mandat din partea PNL. Până în 2016, el a fost viceprimarul orașului, făcând echipă bună cu fostul primar Ovidiu Brăiloiu, deși acesta era membru al PSD.

Informații pe surse că procurorii au făcut percheziții la primăria Eforie au fost, însă Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a confirmat abia ieri, 9 ianuarie, că “a dispus trimiterea în judecată, în cursul lunii decembrie, în stare de libertate, a inculpaţilor Şerban Robert Nicolae, primar al oraşului Eforie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, Greceanu Viorica, secretarul oraşului Eforie la data faptei, în prezent administrator public al oraşului Eforie, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu și Cojea Florian, consilier local în cadrul Consiliului Local Eforie la data faptei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu”.

Primarul din Eforie este acuzat că ar fi făcut demersuri ilegale privind vânzarea unui teren, de 3150 de metri pătrați, din domeniul privat al primărieri, situat în jurul restaurantului Litoral. Contractul a fost de 189.000 de euro. Clădirea aparține unei firme a viceprimarului din Eforie, spun anchetatorii. Vânzarea ar fi avut loc cu încălcarea legii administraţiei locale, care prevede că hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor locali.

„În concret, Hotărârea Consiliului Local Eforie nr.223/23.12.2016, prin care s-a decis vânzarea imobilului-teren sus-menţionat către S.C. Briza Mării Negre S.R.L. a fost votată de 11 consilieri dintre cei 17 în funcţie, însă două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie este 11, 33 (3), astfel că nu a fost întrunit numărul necesar de voturi pentru adoptarea hotărârii”, invocă procurorii constănțeni.

Ceilalți doi inculpați, secretara primăriei Eforiei, respectiv consilierul local, care ar fi fost președinte de ședință, ar fi facilitat adoptarea hotărârii prin care s-a vândut terenul. “Relevantă în cauză este şi împrejurarea că, prin trei adrese diferite, trei prefecţi diferiţi au atenţionat cu privire la nelegalitatea procedurii de adoptare a hotărârilor de consiliu local cu un număr de voturi inferior cotei de 2/3 din numărul de consilieri; aceştia au indicat în cuprinsul adreselor care este soluţia juridică în cazul în care cota sus-menţionată nu este un număr întreg”, subliniază, procurorii, în rechizitoriu.

Documentele în posesia cărora a intrat Evz.ro arată însă că niciunul dintre cei trei prefecți pomeniți nu a atacat în contencios administrativ hotărârea de consiliu din 2016, prin care 11 consilieri, și nu 11, 33 cum consideră anchetatorii că ar fi fost legal, ar fi aprobat vânzarea terenului, în urma căreia banii au intrat în bugetul primăriei. Într-un document semnat de unul dintre foștii prefecți, pus de PSD, se precizează că “în activitatea de exercitare a controlului de legalitate nu au fost identificate aspecte de nelegalitate care să impună formularea de notificări, respectiv formularea unei acțiuni în anulare în fața instanței de contencios administrativ”.

În exclusivitate pentru Evz.ro, primarul Robert Șerban a declarat că sesizarea împotriva sa ar fi fost făcută de fostul city manager al orașului Eforie, găsit de Curtea de Conturi cu un prejudiciu de 1,5 milioane de euro pentru plăți nelegale. Banii urmează să fie recuperați prin acțiuni în instanță, există deja hotărâri definitive, sau în primă instanță, în acest sens. Robert Șerban a ținut să precizeze că, în cazul lui, nu există nici un prejudiciu, fapt constatat inclusiv de expertiza Parchetului.

Cea mai curioasă problemă a rechizitoriului este însă cvorumul de ședință interpretat de procurori pentru proiectele de hotărâre privind patrimoniul, care, pentru a fi aprobate, necesită două treimi din voturi, adică 11,33 consilieri, in cazul Eforie. “Curtea Constituțională are de fapt în lucru o sesizare identică, trebuind să stabilească dacă 11,33 înseamnă 12 consilieri sau e nevoie de 11,66. Sunt mii de situații identice în țară, cu zecimale neatacate de prefecturi, spune primarul Robert Șerban, care așteaptă să ajungă la proces, aparent, fără emoții.

