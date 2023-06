Care sînt cauzele acestei isterii generalizate? Sociologul Mirel Palada vă face o analiză a acestui fenomen cretin, dar semnificativ din punct de vedere al patologiei românești transformate în “noua normalitate”. În plus față de explicații, vă recomandă și unul din cele mai senine, luminoase și necesare albume de folk-rock create vreodată. Cum ar zice artistul: Almost cut my hair… Slava!

