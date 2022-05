EXCLUSIV. Lovitură teribilă pentru România! Şansa uriaşă ratată de ţara noastră. Rescrierea istoriei ne prinde nepregătiţi (VIDEO)

Lumea în care trăim azi e total scăpată de sub control, fiind chiar din ce în ce mai multe voci care spun că aşa vom trăi ani de zile, poate chiar 10 ani. Robert Turcescu, Mirel Curea şi Ionuţ Cristache au intrat în arena podcastului EVZ-Play de marți cu artileria grea: o analiză fără milă şi enervant de sinceră a vremurilor pe care le trăim.

Pentru că a făcut din libertatea de expresie un motto al podcastului său, Robert Turcescu și-a provocat invitații să comenteze o temă despre care se vorbește prea puțin în spațiul public. Joacă România un rol important în contextul războiului din Ucraina? Joacă măcar un rol?

Cristache: Am ratat fereastra de oportunitate

În opinia jurnalistului Ionuț Cristache, care se alătură echipei EVZ – Capital din data de 16 mai cu un podcast propriu, țara noastră a ratat o fereastră de oportunitate care apare destul de rar în istorie. „Problema e ce face România în contextul ăsta regional. Sunt două-trei marote pe care le rostogolește orice deontolog pe la televizor. Pune mâna în șold și se jeluiește.

Problema rămâne: fereastra asta de oportunitate, face ceva România? Înțelege că poate să stabilească relații ceva mai strașnice cu Statele Unite, că poate să joace un rol, exploatări, depozitări, redeschiderea minelor. Portul Constanța înțeleg că e blocat de containere. Grindeanu doarme prin minister. Galațiul la fel, tot ce e pe Dunăre e blocat. Există vreo strategie a noastră sau mergem cu valul, mai dăm niște cupoane la sărmanii țării? Înțelegem oportunitățile care ni se deschid? Polonezii cum înțeleg? Noi tot atârnăm la Bruxelles-să decontăm niște fonduri pe ajutoare sociale, ăștia nu înțeleg care e menirea Bruxelles-ului”, a comentat Cristache.

Cristoiu: Nu jucăm nimic. Ungurii joacă

Săptămâna trecută, tot în podcastul EVZ Play, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat slaba prestație a politicienilor români. „Nu jucăm nimic. Ungurii joacă, în sensul că îți vinzi pielea foarte scump. Am jucat în perioada neutralității în 1914, unde prin geniul lui Ionel Brătianu jucam. Până nu am obținut de la Antantă semnătură de pace nu am intrat în război„, a menționat Cristoiu.