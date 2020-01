Dan Andronic: În ultima vreme îl tot critici pe Klaus Iohannis, dar în același timp le transmiți și noilor tăi colegi din PSD că n-ar face ceea ce trebuie. Pare că ești veșnic nemulțumit. Cum se împacă aceste mesaje publice pe care le emiți? Unele cu altele și ele cu tine…

Cozmin Gușă: Sunt complementare: pe de-o parte Iohannis nu se comportă democratic și constituțional, parcă s-ar pregati de viitoare abuzuri de putere, pe de-altă parte cei din conducerea PSD asistă prea pasivi la asta, ba de multe ori au acțiuni și declarații care mai mult îl ajută pe actualul președinte. Iar pe Iohannis îl critic încă din vara trecută, când a declanșat ca platformă a campaniei sale de realegere acțiunea „Să moară PSD”, ca inlocuitor de proiect prezidențial și din dorinta de a nu-și deconta public primul mandat. Adăugat la asta și refuzul său de a participa la dezbateri cu restul candidaților, ne oferă imaginea unui președinte cam periculos, deci de criticat.

Dan Andronic: Sincer, nu m-ai convins cu argumentele astea. Ar fi fost valabile oricând, Klaus Iohannis fiind un adversar declarat al PSD, cu mult dinaintea campaniei electorale. Dar Realitatea TV l-a susținut în ultimii ani, chiar și în campanie, iar atunci încă îți asumai coordonarea editorială! Cum de te-ai schimbat brusc? Pare că ai tu un proiect nou, iar Klaus Iohannis te cam încurcă…

Cozmin Gușă: Aproape corect! Pe lângă faptul că publicul Realitatea TV este unul majoritar pro-Iohannis, calculul meu a fost în baza teoriei „Iohannis, răul mai mic”, pentru că răul mare din punctul meu de vedere era reprezentat de Dan Barna, favoritul rezerviștilor cu Coldea la butoane. Și am făcut tot ce-am putut ca să evităm un tur doi între Iohannis – Barna, unde useristul avea șanse reale chiar să-l bată pe Iohannis. Dar eu personal, nu l-am susținut pe Iohannis nici în 2019 și nici în 2014, nu-l consider un președinte potrivit pentru România, și nici suficient de dedicat intereselor noastre fundamentale.

Dan Andronic: După cum ai constatat, părerea românilor a contat în sensul în care l-au considerat un președinte potrivit pentru România. Și-l consideră și acum, după cum se vede din sondaje. Revenind, din acest motiv te-ai înscris în PSD în octombrie 2019 și ai susținut-o pe Viorica Dăncilă? Sau cum să interpretăm această înscriere care nu doar că nu a fost aplaudată public, dar s-a lăsat și cu o excludere rapidă?

Cozmin Gușă: În PSD m-am înscris la invitațiile exprese ale lui Paul Stănescu, respectiv Dan Tudorache. Însă în cursul anului trecut, cu caravana România 2019 cu care am colindat toată România, am stat de vorbă cu aproape toți liderii județeni ai PSD, și mulți dintre ei mi-au solicitat reînscrierea în partid. În final, am decis să părăsesc presa, iar următorii 10 ani cel puțin să-i dedic politicii.

Dan Andronic: Tu și cu Moise Guran ce v-ați hotărât…

Cozmin Gușă: Planul meu era să o fac cam pe vremea asta când vorbim, însă conjunctura din noiembrie m-a obligat să-l devansez: pe de o parte, exista în octombrie pericolul unei hemoragii din PSD către Pro Romania, iar venirea mea le-a sugerat multora că „e viitor și-n PSD, dacă până și Gușă se-ntoarce”, pe de alta parte, erau de mobilizat niste organizații conduse de apropiați ai mei, care refuzau s-o susțină pe Dăncilă, și atunci indirect i se făcea culoar lui Barna pentru turul 2, cu posibilele consecințe pe care le-am pomenit deja.

Dan Andronic: Poate ajungea Viorica Dăncilă președinte.

Cozmin Gușă: Nici nu m-am gândit să o susțin pe Dăncilă pentru a ajunge președinte, Doamne ferește, a fost doar un calcul pragmatic, de utilitate publică. Legat de așa-zisa excludere, care n-a fost statutară și nici nu s-a operat la organizația sector 1, acolo a funcționat „spiritul Dragnea”.

Dan Andronic: Adică?

Cozmin Gușă: A venit de la cei care n-au nevoie de unii ca mine prin PSD și se mai și simt cu musca pe căciulă pentru modul în care au operat în complicitate cu Dragnea, aducând partidul la cel mai jos nivel de dupa 1989. Au fost însă suficient de mulți și relevanți cei care m-au susținut în acel CEX, care pot constitui parte din nucleul ce va avea misiunea să repună partidul pe șine.

Dan Andronic: Nu crezi că reacția lor a fost îndreptățită, că are legătură și cu faptul că ai criticat PSD atâta timp, că trustul media pe care l-ai condus a fost fățiș anti-PSD,că ai susținut de-a lungul timpului doar candidati anti-PSD?

Cozmin Gușă: Singurul candidat anti-PSD pe care l-am susținut a fost Băsescu în 2004, și atunci Băse era tot un candidat al stângii. În 2009 am condus strategic campania lui Geoana, în 2014 l-am sprijinit pe Ponta împotriva lui Iohannis, iar în 2019 sprijinul la Iohannis a apărut indirect, ca o necesitate publică pe teoria „răului cel mai mic”.

Dan Andronic: Ai o versiune a faptelor trecute din care rezultă că Rareș Bogdan îl susținea pe Klaus Iophannis la Realitatea TV în ciuda voinței tale. Pe vremea aia erați prieteni, aveați viziuni comune, d-aia nu prea pot accepta aceste explicații, fără unele amendamente.

