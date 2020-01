Poliţiştii au intervenit marţi la Ministerul Muncii după se au fost sesizaţi prin 112 că în parcarea instituţiei se află un bărbat căzut, inconştient. La sosire s-a constatat că bărbatul era decedat. Criminaliştii au venit la faţa locului şi investighează cauza morţii bărbatului.

Corelarea amănuntelor face ca acest incident să fie unul de uluitor. Se pare că bărbatul în vârstă de circa 55 de ani ar fi fost un om al străzii. Acesta și-a dat ultima suflare chiar în fața Ministerului în a cărui subordine se află și serviciul de Asistență și Protecție Socială. Mai mult, moartea bărbatului ar fi fost constatată după o zi de la producerea sa!

„Căzut cu fața în jos, acoperit cu haine, inconștient. M-au condus în curte unde, în spatele unor mașini parcate sub niște garaje acoperite, mi-au indicat că ar fi victima.

Boarfe multe și ceva cartoane se vedeau de la distanță a fi așternute pe jos.

Victima, in decubit ventral, acoperită în totalitate cu haine. Am prins-o de un membru superior și când am încercat să o mișc puțin am văzut că acesta era rigid. Apoi am ridicat haina de pe capul victimei. Lividă.”, a povestit unul dintre salvatorii care au sosit la apelul 112.