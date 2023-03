Exclusiv. Ce joacă statul, de fapt, în scandalul Bâstroe? Turcescu: E un moment de umilință maximă. Video

Nu se aud deloc semnalele de alarmă legate de Bâstroe, se pune batista pe țambalul catastrofalei guvernări PNL-PSD, iar unii își astupă urechile, doar-doar n-or mai auzi cum falsează Iohannis la toate partiturile de politică externă.

„Iohannis, SRI, SIE, toți ăștia cu epoleți au știut”

Maestrul Cristoiu a analizat, alături de moderatorul Robert Turcescu, prestația mai mult decât modestă a oficialilor în plină criză între România și Ucraina pe marginea adâncirii de către aceasta din urmă a Canalului Bâstroe. O acțiune care pe termen lung poate avea efecte grave asupra ecosistemului Deltei Dunării, rezervație naturală inclusă în patrimoniul UNESCO.

„Va fi o bătălie care ajunge primul la Kiev (…) Ne este foarte clar tuturor în acest moment că despre operațiunea Bâstroe dl Klaus Iohannis, SRI, SIE și toți ăștia cu epoleți au știut din prima clipă. Ba vhiar au dat acordul încă de anul trecut”, a remarcat gazda emisiunii referitor la marea sensibilitare a politicienilor români față de tot ce vine de la Kiev.

Cum funcționează statul paralel pe relația Cotroceni – Washington

În viziunea lui Ion Cristoiu, președintele are un mare merit, acela de a fi excesiv de obedient față de partenerul strategic. Însă se pune problema dacă astfel de lideri ne reprezintă, a comentat fondatorul EVZ într-un dialog incendiar cu Robert Turcescu.

Cristoiu: Statul paralel nu s-a creat de dragul chelnerului (n.red. – președintele Iohannis), chelnerul la rândul lui are nevoie de niște debarasori. Sună un consilier, nu Biden că ăla nu-și pierde timpul. Sună și zice, domnule președinte, mâine am vrea să îl arestăm pe Ion Popescu. Dacă cel din România nu are sistem, el zice <îmi pare rău, nu pot, e democrație>. Statul paralel n-a fost creat de președinții români. A fost creat și de ei, dar cu ajutorul masiv al marilor puteri pentru ca să poată să execute, pentru că degeaba ai tu președintele, e chelnerul tău, dacă nu vine debarasorul. El e chelner, are nevoie de picolo”.

Cristoiu: Ce mi se pare enervant e mimarea democrației

Turcescu: Ăștia sunt puși să păzească integritatea teritorială a României, să ajute la propășirea țărișoarei, să nu trădeze. Să pună interesul național în fața oricăror alte interese. Oamenii ăștia depun un jurământ. Oricât ar încerca ăștia să îngroape povestea legată de Bâstroe, eu o consider o adevărată trădare națională și un moment de umilință maximă. A mai existat un astfel de moment?

Cristoiu: Nu, dacă e vorba de democrație. Dacă e vorba de dictatură, a mai fost între 1948 partea a doua și moartea lui Stalin, dar măcar acolo nu mimam democrația. Ce mi se pare enervant, e ca la concursul ăsta pentru procurori, e mimarea democrației. Puteau să ne spună, a hotărât Iohannis să nu mai parieze pe ăia doi (n.red. – Marius Voineag și Alex Florența). Ar trebui scrisă o carte, unde s-a ajuns. Unul din instrumente l-a constituit statul paralel. O țară ca România are nevoie de un președinte. Știți că el poate să rezolve foarte repede. (…) Problema e că foarte multe lucruri ale marilor puteri, președintele e chelner, dar are nevoie de sistem. El degeaba zice, vrem să tăcem cu Bâstroe, și atunci se pune în mișcare statul paralel. A fost creat să rezolve anumite probleme pe care președintele poate nu vroia să le rezolve.