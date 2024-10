Monden Ce fac Iustina și Cornel după Insula Iubirii. Cum au fost surprinși cei doi soți







Iustina și Cornel au fost unul dintre cuplurile care a participat la Insula Iubirii și care a și rezistat după tumultoasa experiență. Cei doi au fost surprinși de paparazzi EVZ în timp ce luau masa la unul dintre localurile de lux din Capitală. Imaginile video, mai jos!

Insula Iubirii, o experiență tumultoasă

Paparazzi EVZ i-au surprins pe doi dintre protagoniștii emisiunii la un local din Nordul Capitalei. Deși Iustina și Cornel au decis să rămână împreună, ba chiar așteaptă și un copil, cei doi nu păreau a fi în cea mai bună formă. Cornel și-a petrecut multă vreme pe telefon, în timp ce Iustina tot aștepta să termine. Cert este că în cele din urmă, acesta i-a acordat puțină atenție și partenerei. Nu de alta, dar potrivit declarațiilor lui, își mai dorește copii de la ea.

„Așa cum știe lumea, eu mai am copii, acesta e al cincilea și dacă mă ajută Dumnezeu vreau să mai fac minimum doi. Păi pentru ce trăiesc pe pământul ăsta? Vreau să fac copii, să-i cresc, să-i educ, atâta tot. Iustina cred că o să fie o mamă de nota zece. N-am nici cel mai mic dubiu în privința asta. O cunosc prea bine și știu ce fel de femeie e”, a spus Cornel.

Cât a investit Cornel în Iustina

Cei doi au participat la Insula Iubirii, iar Iustina a fost destul de darnică atunci când a vorbit despre relația dintre ei. A povestit că bărbatul a investit 10.000 de euro în ea, și că este foarte mândră de cum arată acum. În cele din urmă, când s-au revăzut, Iustina a povestit că a regretat acest lucru. „23 martie, eram atât de fericită că sunt lângă el.

Seara am ieșit în Puket. Aveam emoții ca la prima întâlnire cu Cornel. Mi-a luat flori de ziua lui. (…) Pe avion am avut multe stări. Regretăm tot! Am plâns mult. Dar el a fost lângă mine”, a spus femeia.