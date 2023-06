Exclusiv. Candidatul cu șanse enorme să fie succesorul lui Iohannis. Cine conduce în toate sondajele

În opinia sociologului Mirel Palada, PSD are șanse mari să dea viitorul președinte, căci ambii săi potențiali candidați, Mircea Geoană, fostul președinte și actualul președinte al formațiunii politice, Marcel Ciolacu, conduc în sondajele pe care le realizează. Însă adevăratul câștigător estre președintele AUR, George Simion, care în toate sondajele recente va intra în turul 2, ceea ce arată o tendință mare a electoratului în favoarea sa la peste un an de la prezidențiale.

Simion conduce în toate sondajele recente

„La sondajele prezidențiale avem o mare problemă. În mod inevitabil candidatul PSD intră în turul 2, e singura certitudine, cum a fost de fiecare dată, în jur de 30-35%, indiferent că e Ciolacu sau Geoană sau Grindeanu. Partea cu adevărat interesantă este că în ultimele 3 sondaje, sunt 3 sondaje la rând, Simion intră în turul 2 pe locul 1 sau 2. Are Securitatea o mare problemă, o parte a ei, că alta ține cu el.

PSD depinde cu cine va merge, sunt doi candidați pe care îi are: Ciolacu sau Geoană. Ciolacu chiar dacă zice că nu vrea, el are un soi de putere, are o poartă de oportunitate extraordinară să intre cu Simion în turul doi și să replice scenariul 2000, Vadim-Iliescu. Și atunci Ciolacu are puterea, deține resursele, dar Geoană este mai bun decât Ciolacu. Geoană pe toate datele mele este pe primul loc, dar trebuie să-l accepte PSD-ul”, a explicat Mirel Palada în studioul EVZ-Capital.

Ce partide vor decide alegerile



Sociologul a observat, de asemenea, că sondajele parlamentare au mai adus la vedere o tendință relevantă: sunt 3 partide importante care merg aproape umăr la umăr: AUR, PNL și USR, liderul topului fiind de departe social-democrații. Însă, spre deosebire de alte alegeri, în 2024 partidele cu procente mici, care nu vor prinde Parlamentul, vor avea un cuvânt greu de spus în stabilirea listelor finale ale partidelor câștigătoare.

„Sondajele parlamentare se referă la votul politic. Avem un PSD într-o eroziune, dar nu atât de mare precum a PNL-ului. PSD a avut de unde să cadă, pentru că la momentul când a primit binecuvântarea prezidențială de la Iohannis în 2021, s-a dus în 42% și de-acolo s-a tot erodat. Acum e în jur de 30%. PNL-ul în schimb a luat-o în freză, Ciucă fiind premier, cine e principalul partid la guvernare și vinovat, și-au furat-o. Acum PNL e la 15%. Deci sunt 3 partide unul lângă altul, AUR 16%, PNL 15%, USR 14%.

Pe urmă UDMR 5-6% și ce este cel mai important și n-am văzut niciodată până acum, este o creștere a partidelor reziduale. Sunt vreo 10, niciunul nu trece de 5%, PMP, Pro România, SOS-ul lui Șoșoacă, REPER, dar care adunate dau 20%. Pe vremuri dădeau 5-10%. Deci românii zic: m-am săturat și de ăia mari, PSD, am început să fiu dezamăgit și de contestatarii lor, USR în oglindă cu PNL, AUR în oglindă cu PSD. Vreau alt partid, se duc pe raftul rezidual. Va fi o redistribuire. PSD se va întoarce la 38%, PNL la 18% etc. etc.”, a mai punctat expertul în emisiunea de tip podcast, difuzată pe canalul de Youtube HAI România.