Exclusiv. Bombă pentru Capitală. Simion vrea să-l fure pe Piedone de la PUSL

În cadru interviului realizat pentru evz.ro, George Simion, liderul AUR, anunță că ar vrea să-l coopteze în partidul său pe Cristian Popescu Piedone. Pe care îl vede candidat pentru funcția de primar general. Dar nu exclude nicio o altă variantă în perspectiva alegerilor locale și parlamentare. Simion este de părere că Piedone a fost ținta unei bătăi de joc, în Justiție, după ce a fost condamnat în dosarul Colectiv.

Iosefina Pascal: Dar, Piedone ar fi o soluție?

George Simion : Piedone, dacă alege să fie bărbat și nu prizonier al clanurilor politice care au condus România timp de 33 de ani, poate să fie o soluție, pentru că este un om hotărât.

Iosefina Pascal: L-ar susține AUR la Primăria Capitalei, sau în altă funcție? George Simion: Pe sigla AUR, da, l-ar susține. Iosefina Pascal: Deci îl veți primi în partid pe Cristian Piedone?

George Simion: Dacă și-ar asuma un proiect de însănătoșire a României și ar spune “Stop, nu mai vreau să se mai întâmple un Colectiv, nu mai trebuie să se întâmple”. Este o bătaie de joc care s-a întâmplat în justiție în cazul lui Piedone. Nu asta este țara pe care o vrem pentru copiii dumnealui, pentru nepoții dumnealui. Atunci am putea discuta despre așa ceva.

Piedone a revenit în funcția de primar

Primarul ales de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, și-a reluat mandatul după ce a fost grațiat printr-o decizie a completului de casație de la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosar Colectiv.

Pierdone a făcut o primă inspecție prin Sectorul 5 și s-a declarat complet nemulțumit de situația pe care a găsit-o. El a organizat o ședință ad-hoc cu viceprimarii și cu directorii din Primăria Sectorului 5, pe care i-a criticat pentru felul în care arată străzile și locurile publice.

„Nu am stat degeaba zilele acestea, bineînțeles că nu m-am abținut și am trecut prin sector. Vom ține foarte mult legătura, ușile noastre sunt deschise pentru toată lumea. Decât politica cetățeanului. Noi lucrăm pentru cetățeni și pentru români. Iar formațiunile politice care probabil astăzi s-au deranjat și mai în trecut, de răul sau bucuria altuia, doar ce am venit și nu au realizat nimic. Mă apuc de muncă, chiar de astăzi”, spune marți Cristian Popescu Piedone,