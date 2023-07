De ce sîntem un soi de caricatură de americani, cei mai americani din Europa? Ce e cu hybrisul ăsta existențial pe capul nostru? Din întunecata Anglie, de la ploaie și umezeală în toiul verii, sociologul Mirel Palada, cel mai bun sociolog din epoca Pieleanu, încearcă să vă răspundă la aceste întrebări puternice pentru soarta poporului nostru. Există vindecare? Există normalitate la cap? Do not forsake me, oh my darling…

