Detalii de ultim moment despre extrădarea lui Radu Mazăre. Fostul primar al Constanței are INTERZIS la închisoarea „VIP-urilor”

Radu Mazăre, care urmează să fie adus în țară, din Madagascar unde a fugit din decembrie 2017, nu va fi încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă pentru a-și ispăși condamnarea la 9 ani de închisoare în dosarul Retrocedărilor de terenuri de pe litoral. Deși, probabil, și-ar dori să fie cât mai aproape de vila din Mamaia, fostul primar al Constanței va avea de ales între penitenciarele cu regim închis Slobozia și Tulcea.





Contrar așteptărilor, din escorta formată din polițiști români care se vor deplasa, în acest week-end, în Madagascar pentru preluarea lui Radu Mazăre, nu fac parte polițiști din Constanța. Asta pentru că IGPR, pe lângă polițiștii proprii, în asemenea situații iau, prin rotație, și polițiști din țară. Acum, nu s-au nimerit să fie polițiști din județul în care Mazăre își are domiciliul. IGPR susține că Radu Mazăre va fi adus în țară, sub escortă, în cursul zilei de luni 20 mai 2019. Va rămâne însă într-o închisoare din Capitală pentru că extrădarea sa trebuie confirmată de instanță, unde va fi prezentat la scurt timp de la întoarcerea în țară.

Radu Mazăre nu va ajunge, apoi, la “închisoarea VIP-urilor”, cum era numit Penitenciarul Poarta Alba când îi găzduia pe Gigi Becali, Cristian Borcea, Nicușor Constantinescu etc. Cel din urmă este și acum încarcerat acolo. Radu Mazăre este împiedicat de condamnarea sa la 9 ani de închisoare, prea mare pentru pușcăria din Constanța. Regimurile pe care Penitenciarul Poarta Albă le custodiază sunt regimul deschis, pentru condamnări de până la un an închisoare, și semideschis, pentru condamnări de până la trei ani. Poarta Albă mai are deținuți în tranzit sau inculpați arestați preventiv.

În cazul condamnărilor mai mari, în prima parte a traseului execuțional deținuții ajung la un penitenciar care are regim închis de detenție. După ce execută o cincime din pedeapsă, pot fi transferați la alt penitenciar unde se schimbă regimul, într-unul inferior, sau superior, în funcție de comportament. Dacă deținutul s-a comportat bine în prima parte a pedepsei, poate cere schimbarea regimului de detenție. Mai exact, Radu Mazăre va executa o cincime din pedeapsă în penitenciarul repartizat. Apoi, se întrunește o comisie de individualizare a regimului. Se analizează traseul execuțional, adică dacă în acea cincime a avut un comportament bun, dacă a respectat normele, dacă s-a implicat în activități de muncă.

Dacă toate condițiile sunt îndeplinite, este posibil ca Radu Mazăre să primească un regim mai lejer de detenție. La Penitenciarul Poarta Albă, eventual. Dacă li se acceptă noul regim de închisoare, deținuții cu condamnări mari pot ajunge, numai în acest fel, la Poarta Albă. Chiar dacă, de exemplu, au condamnare pe viață. Dar nu la începutul pedepsei pentru că o cincime este obligatoriu să fie executată conform încadrării inițiale. De aceea Radu Mazăre, după perioada de carantină, cel mai aproape de casă poate ajunge la Tulcea sau Slobozia, penitenciare care custodiază regimul închis.

Simona Halep joacă ACUM pentru GLORIA SUPREMĂ la Roma! Meciul e AICI

Pagina 1 din 1