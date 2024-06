Social Examene 2024: Bacalaureat și Evaluarea Națională. Ce se întâmplă în cazul în care profesorii comit erori la corectare







Examenele naționale sunt aproape, iar în acest context Ligia Deca a venit cu o serie de lămuriri atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Potrivit ministrului Educației, procesul de evaluare va fi vizibil îmbunătățit în acest an.

Deca a precizat că evaluarea examenelor de sfârșit de clasa a VIII-a și a XII-a se va face digital, acest proces fiind îmbunătățit după observațiile și propunerile primite după simulare.

Ligia Deca, despre acei profesori care nu vor mai putea corecta lucrări

Ministrul Educației a subliniat că în cazul identificării unor discrepanțe la itemii obiectivi, lucrarea va fi returnată corectorului pentru a fi reevaluată. Prin asta se are în vedere eliminarea tuturor problemelor pentru a asigura obiectivitatea evaluării, a spus Ligia Deca.

Întrebată dacă acei profesori care au comis erori în corectarea simulărilor vor mai putea corecta lucrările de examen, Deca a precizat că în acest an nu vor mai fi aleși pentru corectură, ci poate doar în viitor, în cazul în care participă la anumite programe de formare.

„Cei care au avut diferențe semnificative față de colegii lor în corectură nejustificate nu vor mai fi selectați pentru corectura din acest an, vor intra în niște programe de formare și, poate, în anii următori vor putea reveni în proces. În acest an am considerat că pentru siguranță, este bine ca ei să nu fie implicați”, a spus Ligia Deca, potrivit româniatv.net.

Bani mai mulți pentru profesorii supervizori la Evaluarea Națională și Bacalaureat

De asemenea, ministrul Educației a amintit că acei profesori implicați în procesul de evaluare a lucrărilor vor primi bani mai mulți în acest an.

În 2023, un cadru didactic era remunerat cu 12 lei pentru corectarea unei lucrări la Evaluarea Națională. Începând din acest an, suma a fost majorată cu șase lei, ajungând la 18 lei.

Pentru examenul de Bacalaureat, tariful a fost crescut de la 18 la 25 lei pe lucrare. Mai mult, profesorii asistenți sau supraveghetori primesc 150 lei pe zi pentru Evaluarea Națională și 250 lei pe zi pentru Bacalaureat, sumele crescând în funcție de implicarea și responsabilitatea fiecărui profesor.