EVZ:TV: DITL Sector 5 explică cum poți plăti online taxele și impozitele

Începutul de an 2020 aduce și plata impozitelor și a taxelor locale. Cozi interminabile la ghișeele administrațiilor publice locale a devenit, așa cum ar trebui, in plină pandemie, un lucru care nu se mai întâmplă. Acest lucru se datorează nu pentru că oamenii, deși s-a amânat termenul de plată a acestor impozite, nu le plătesc, ci pentru că interacțiunea cu angajații s-a mutat in mediul virtual.