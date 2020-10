A pierdut PSD cu adevarat alegerile locale? Cum se explica faptul ca are cei mai multi primari si cei mai multi presedinti de Consilii Judetene?

Rezultatul PSD de la locale i-a intarit pozitia lui Marcel Ciolacu? De ce infrangerea Gabrielei Firea il avantajeaza?

A scos PNL cu adevarat un rezultat istoric? S-au erodat liberalii la guvernare?

Care este marea victorie a lui Ludovic Orban? De ce a pierdut PNL primarii importante in disputa cu USR PLUS?

Este scorul lui aliantei lui Barna si Ciolos o surpriza? Putea USR PLUS sa obtina mai mult la alegerile locale?

Cata acoperire are afirmatia ca electoratul din Romania a inceput sa se schimbe? Cum a reusit PMP sa fie cel mai mare dintre partidele mici? Risca sa dispara partidele lui Ponta si Tariceanu? Cum de a fost posibila alegerea lui Piedone ca primar la sectorul 5?

De ce a castigat atat de detasat pesedistul Baluta sectorul 4? Este alegerea unui candidat mort drept primar in Deveselu doar un „accident”?

Vom avea alegeri parlamentare pe 6 decembrie? Sau in primavara? Ce scoruri pot obtine PNL, PSD si USR PLUS? Cine are cele mai mari sanse sa formeze urmatorul guvern? Mai poate PSD sa iasa pe locul intai?

Raspunsurile la toate aceste intrebari le veti afla din interviul pe care politologul Cristian Pirvulescu, decan al Facultatii de Stiinte Politice din cadrul SNSPA, i l-a acordat ziaristului Dan Marinescu in cadrul rubricii „Intrebari esentiale” de la Evenimentul Zilei TV.