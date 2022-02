Evită această legumă în supermarket! Ai putea ajunge la spital

Femeia a mers la supermarket pentru a cumpăra Cassava, o tulpină lemnoasă din America, cunoscută pentru beneficiile sale aduse sănătății. Aceasta nu știa că leguma devine un real pericol dacă nu este preparată corect.

Specialiștii au demonstrat că leguma nu trebuie consumată în stare crudă, conține un nivel ridicat de cianură.

Tânără a mărturisit că este o mare fană a stilului de viață sănătos, iar vizitele la raioanele de fructe și legume sunt dese. Un produs asemănător turmericului i-a atras atenția. Aceasta a declarat că nu scria nimic pe etichetă.

A crezut că este un fruct exotic și a observat că nu are culoarea portocalie în interior ca și turmericul. Femeia a avut șocul vieții ei când a aflat care este adevărul din spatele produsului cumpărat. A ajuns de urgență la spital și a fost la un pas de a își pierde viața.

,,Știam că are multe beneficii pantru sănătate și l-am achiziționat. Ajunsă acasă l-am spălat, l-am decojit, și am observat că nu are culoarea portocalie în interior ca și turmericul, însă pentru că l-am găsit la fructe, am presupus că este un fruct exotic .MARE GREȘEALĂ!!!

A cumpărat o legumă otrăvitoare

L-am tăiat rondele și am mușcat din el, avea un gust ușor dulceag, suculent. Am mâncat liniștită trei patru rondele, după care m-am întrebat ce beneficii are pt sănătate?! Am luat bonul fiscal și am găsit denumirea,,CASSAVE”.

Am citit pe internet, constatând îngrozită că ACEASTĂ PLANTĂ CONSUMATĂ ÎN STARE CRUDĂ ESTE OTRĂVITOARE .

Imediat am consumat apă cu sare și mi-am provocat vărsături, însă chiar și așa,am început să mă simt rău! Așa se face că în scurt timp am ajuns la spital, doctorul de la toxicologie menționandu-mi că dâcă aș fi consumat toată rădăcină aș fi pășit în ,,lumea celor drepți”!!!

Mi s-a administrat oxigenoterapie,am fost monitorizată, mi s-au pus seruri și mi s-au efectuat teste de sânge…

Așadar, mă întreb cum se comercializează aceste ,,CASSAVE” fără a informa oamenii, de felul cum se pot consuma, mai ales că pare a fi o plantă nou introdusă la noi, pe piața Românească?! Mare grijă la ce cumpărați, eu nu îmi găsesc scuză, însă aceasta a fost o lecție ce m-ar fi putut costa viața!”, a spus femeia, potrivit estisanatos.com