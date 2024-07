EVZ Special Evenimentul Istoric îți aduce părți ale istoriei SUA, în numărul 77







Evenimentul Istoric îți aduce părți ale istoriei SUA, în numărul 77! Istoria americană are de la eroi de origine europeană, la eroi nativi americani, afro-americani până la răufăcătorii atât de populari în western-uri.

Întotdeauna, poveștile de la televizor determină oamenii să vadă dacă în spatele eroilor de pe micile sau marile ecrane există o poveste reală. Dacă ați văzut Men of Honour despre un afro-american, prim erou membru al scafandrilor US Navy ori western-urile cu Pat Garrett și Billy the Kid, atunci merită să citești cel mai recent număr din Evenimentul Istoric, accesibil la chioșcuri sau de pe Editura de Carte.

Evenimentul Istoric - primul afro-american din unitățile de elită SEAL

Astfel, puteți citi în Evenimentul Istoric povestea lui William Goines, primul afro-american din US Navy Seal:

„Echipele SEAL ale marinei americane se numără printre cele importante trupe din armata SUA. Doar cei mai buni și mai duri reușesc să treacă de antrenament. Printre primii bărbați care s-au alăturat trupelor SEAL s-a numărat și William „Bill” Goines, primul luptător SEAL afro-american”.

Unitățile SEAL sunt cele care mereu sunt trimise în intervențiile speciale, de multe ori, în spatele liniilor inamice ori în misiuni de salvare a unor soldați aflați la inamic, ori de extragere a unor spioni sau militari americani aflați în situații dificile. Bill Goines s-a remarcat în Războiul din Vietnam.

Evenimentul Istoric - Billy the Kid, banditul care a trăit doar 21 de ani

Billy the Kid a fost un bandit sau outlaw cum îi denumesc americanii. A trăit în perioada Reconstrucției, adică după Războiul de Secesiune care a afectat viața economică americană. A muncit de mic, dar obișnuia să fure mâncare, alungat, a fost fermier, cowboy, dar mereu era nemulțumit, se simțea exploatat.

Talentat în a mânui armele, s-a asociat cu bandiți proveniți din soldați confederați lăsați la vatră și incapabili să revină la o viață fără cal și arme. Nu a fost doar bandit jefuitor așa cum l-au prezentat western-urile de la Hollywood. A fost și membru în garda personală a unui afacerist în confruntările dintre cei ce doreau să cumpere pământ fiindcă se știa că poate fi petrol în subsol și fermierii care doreau să extindă fermele.

Billy the Kid a fost așadar bandit dar și gardă de corp. Ordinea și disciplina publică în SUA, la începuturi nu erau asigurate doar de sherriff-i ci și de subunități militare dar și de grupuri de bărbați (potere) care fie vânau recompense căutând bandiți fie contractau servicii de apărare, devenind legendari așa cum au fost Texas Rangers, care chiar au ajuns să devină un fel de „miliție oficială”, așa cum poate erau pandurii lui Tudor Vladimirescu. Billy the Kid a fost ucis la numai 21 de ani, în timpul unui schimb de focuri (scăpase din foarte multe în cei numai 21 ani de viață) de către sherriff-ul Pat Garrett.

Ce se mai poate citi în noul număr al Evenimentului Istoric

Noul număr al Evenimentului Istoric tratează evenimente precum moartea fiului lui Caragiale, Luchi, suferința care l-a ucis pe Ștefan cel Mare. Nu lipsesc nici informațiile despre tapet ca formă de design interior, articolele despre bătălii sau modul de a face politică în Antichitatea greacă, articole despre virtuțile cavalerilor medievali.

Nu lipsesc nici studiul despre aviație al prof.univ.dr. Valeriu Avram și nici celebrele aventuri ale lui Henry Stanley și David Livingstone ori biografii celebre, precum cea a lui Ioan Marghiloman, boierul buzoian care a fost tatăl omului politic Alexandru Marghiloman.