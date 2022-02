Eveniment istoric în medicină. Prima pacientă care a învins o teribilă boală, după ce a primit un tratament rar

Eveniment cu adevărat remarcabil în medicina internațională. Pentru prima dată în istorie, o femeie a fost vindecată de HIV. O femeie supranumită „pacienta din New York” de către oamenii de știință de la New York-Presbyterian Weill Cornell Medical Center din New York City a învins virusul după ce a primit un tratament rar, dar periculos, cu celule stem.

O femeie care se lupta cu HIV-ul a fost vindecată și a intrat în istorie

Ea este a patra persoană care s-a vindecat vreodată de HIV – precedentele trei sunt toți bărbați – iar experții au găsit două cazuri de femei care au învins cumva virusul în mod natural, după cum notează jurnaliștii britanici de la Daily Mail.

Pacienta era, de asemenea, bolnavă de cancer și a primit un tratament menit să combată ambele boli în același timp – dar care este, de asemenea, atât de riscant încât a fost considerat „lipsit de etică” ca să fie folosit pe persoane care nu au un diagnostic de cancer în stadiu avansat.

Pentru a efectua acest tratament, medicii trebuie mai întâi să găsească un donator care să aibă o mutație rară care îl face rezistent la virus.

Specialiștii au explicat că persoanele care au această mutație sunt, de obicei, nord-europeni și chiar și chiar și în această zonă, doar un procent din populație o are.

Tratamentul este considerat foarte periculos

Medicii efectuează apoi un „transplant de cordon haploidentic”, care folosește sânge din cordonul ombilical și măduvă osoasă de la donator. Sângele din cordonul ombilical ajută la combaterea cancerelor pe bază de sânge – cum ar fi leucemia de care suferea femeia, în timp ce măduva osoasă furnizează organismului celule stem.

Deoarece sângele din cordonul ombilical nu este, de obicei, la fel de eficient pentru adulți ca la copii, transplantul de celule stem poate contribui la creșterea eficienței acestuia.

„Rolul celulelor donatorului adult este de a grăbi procesul de grefare timpurie și de a face transplantul mai ușor și mai sigur”, a declarat pentru NBC medicul Koen van Besien, unul dintre doctorii principali care au evaluat pacienta din New York.

O sabie cu două tăișuri, care poate pune în pericol viața pacientului

Deoarece acest tratament cu celule stem poate duce adesea la moartea pacientului, experții nu îl vor folosi pe o persoană sănătoasă care își poate gestiona HIV prin metode normale.

În schimb, ei concentrează acest tratament asupra persoanelor aflate în ultimele etape ale unui diagnostic de cancer, care riscă să moară oricum dacă nu se face o intervenție medicală majoră.

Cercetătorii spun că există până la 50 de pacienți care ar putea beneficia de această procedură în fiecare an, din cei peste un milion de americani care se luptă cu HIV.