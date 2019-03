Eurovision 2019. Lovitură devastatoare pentru fani. Ce s-ar putea întâmpla cu concursul. News alert

Eurovision 2019. Din cauza atacurilor cu rachete și a problemelor legate de securitate în Israel, Concursul muzical internaţional Eurovision 2019, programat să aibă loc la Tel Aviv în perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, scrie The Jerusalem Post, citat miercuri de agenţia Armenpress





Eurovision 2019. Luni, o rachetă lansată din Gaza a lovit o casă în moshavul Moshmeret în centrul Israelului, rănind şapte civili, inclusiv copii.

Eurovision 2019. Reprezentanţi oficiali ai Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (EBU) urmăresc atent evoluţiile, dar nu au planuri concrete. Ei au difuzat un comunicat, informând că participanţii la Eurovision din Norvegia, Muntenegru şi Marea Britanie au sosit deja luni în Israel, scrie Agerpres .

Eurovision 2019. Este a doua oară în mai puţin de două săptămâni când a avut loc un atac cu rachete lansate spre centrul Israelului. În acelaşi timp, cu 50 de zile până la începerea Eurovision, preocupările legate de o escaladare în timpul competiţiei - sau chiar de posibilitatea unui atac - cresc.

„Siguranţa şi securitatea sunt întotdeauna de o importanţă capitală pentru EBU”, se arată în comunicatul transmis prin e-mail.

„Continuăm să lucrăm împreună cu KAN (canalul public israelian - n.r.) şi autorităţile israeliene corespunzătoare pentru a garanta siguranţa celor care se pregătesc şi care vor participa la concursul Eurovision din luna mai. Vom continua să monitorizăm îndeaproape situaţia actuală din Israel”, se adaugă în comunicat.

Eurovision 2019. Anul acesta, România va fi reprezentată la Eurovision de către Ester Peony. Eurovision 2019. În urmă cu aproximativ 3 saptămâni, Câştigătoarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2019, Ester Peony, în vârstă de 24 de ani, a lansat videoclipul piesei cu care va reprezenta România la concursul ce se va desfăşura la Tel Aviv, în luna mai.

„Filmările pentru videoclipul piesei „On a Sunday“ s-au realizat în casa monument istoric „Monteoru“ de pe Calea Victoriei, cunoscută drept Casa Scriitorilor”, anunța TVR.

Eurovision 2019. „Am pregătit videoclipul piesei On a Sunday şi abia aştept să vi-l prezint pe 10 martie. A fost filmat într-o casă părăsită, iar eu am interpretat un personaj. Aşa cum sunt şi pe scenă. Acolo mă transform întotdeauna. Legat de show, am început să lucrăm intens la el şi să ne gândim cum l-am putea îmbunătăţi faţă de cel prezentat în finala Selecţiei Naţionale“, a povestit Ester.

Sebastian Ghita, anunt SOCANT facut in urma cu putin timp! Ce se intampla cu el

Pagina 1 din 1