Eurovision 2019 - cine va reprezenta România?

Marea finală în care se va decide reprezentantul României la concursul Eurovision 2019 de la Tel Aviv va avea loc pe 17 februarie. Sub sloganul „Împlineşte visul!”, seria selecţiei naţionale debutează la Sala Polivalentă din Iaşi pe 27 ianuarie, când vor fi stabiliţi primii finalişti.





Spectacolul Eurovision va continua la Arad pe 10 februarie, unde juriul şi telespectatorii vor califica alte şase piese pentru finală. Pe 20 decembrie, juriul de preselecţie a anunţat semifinaliştii selecţiei naţionale Eurovision România 2018. Dintre cele 126 de piese înscrise în concurs, doar 23 au rămas în cursa pentru un loc pe scena din Tel Aviv.

Bittman se bate cu „Ielele”

Piesele ce vor putea fi ascultate în semifinală sunt: „Baya (Speechless)”, cântată de MIHAI; „Daina”, de Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan; „Dear father”, de Laura Bretan; „Destin”, de Trooper; „Discrete”, de Xonia; „Give up now”, de Johnny Bădulescu; „High heels on”, de Echoes; „Ielele”, de 2 Gents; „Independent”, de Xandra şi „Make me your man”, de TWM. Acestora li se alătură cântecele „On a Sunday” - Ester Peony, „Pierd” - Dan Bittman, „Right now” - Olivier Kaye, „Rock this way” - Ommieh x Anakrisez, „Skyscraper” - Teodora Dinu, „Tears” - Georgy, „The call” - Berniceya, „The song of my heart” - The Four, „The way it goes” - Steam, „Underground” - Vaida, „We are the ones” - Claudiu Mirea, „Weight of the world” - Nicola, „Without you (Sin ti)” - Dya & Lucian Colareza şi „Your journey” - Aldo Blaga.

Ne mândrim cu locul 3

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa „Toy”. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

