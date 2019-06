După victoria de la europarlamentare, USR, Plus și PNL s-au încăierat pentru Primăria Capitalei

Ex-ministrul Vlad Voiculescu (Plus) și Roxana Wring (USR), care conduc organizațiile din București ale celor două partide, vor intra în competiția internă pentru desemnarea unui candidat comun al Alianței pentru Primăria Capitalei.





Aceasta în condițiile în care președintele Uniunii – l-am numit pe Dan Barna – a anunțat, la finalul săptămânii, că obiectivul Alianței USR-Plus este acela de a decide candidați comuni la alegerile prezidențiale, locale și parlamentare.

Frontul anti-PSD, victorios dar fărâmițat

Cu toate acestea, în realitate, cele două nominalizări expuse mai sus pun pe jar frontul anti-PSD, în contextul în care și Nicușor Dan – fostul lider al USR – și-a anunțat deja, pe Facebook, candidatura la Primăria Capitalei, solicitând susținerea USR, Plus și PNL, ceea ce este puțin probabil, având în vedere datele contextului. La rându-i, Ciprian Ciucu – consilier general al PNL – și-a anunțat și el intenția de a candida la Primăria Bucureștiului, fiind primul liberal care a intrat în cursa internă. Cu alte cuvinte, în pofida victoriei zdrobitoare de la alegerile europarlamentare, spectrul anti-PSD continuă să-și păstreze fărâmițarea. Aceasta și datorită faptului că, după victoria de pe 26 mai, liderii USR sunt convinși că pot câștiga primării de mari orașe și într-un singur tur.

Fanteziile Roxanei Wring

Dacă ex-ministrul tehnocrat a confirmat, încă din luna martie (într-o emisiune Rock FM), că este interesat de Primăria Capitalei, colega sa de alianță, Roxana Wring, și-a anunțat în acest weekend intrarea în competiția internă din partid. „Am fost întrebată despre candidatura la Primăria Capitalei. În primul rând, mi se pare normal și necesar ca USR și PLUS să aibă un candidat unic la București. Un astfel de candidat trebuie desemnat în mod transparent și democratic, într-o competiție deschisă tuturor membrilor. Bineînțeles că ar fi de dorit ca Opoziția să susțină un singur candidat împotriva Gabrielei Firea. Dar cred că este normal ca membrii USR și PLUS să decidă cine să fie acest candidat. Cei cărora li se datorează victoria în București trebuie să aleagă în mod democratic și transparent pentru cine vor să lupte în campania locală de anul viitor. USR și PLUS au luat împreună 41% în Capitală, adică 375.000 de voturi. Asta înseamnă cu 125.000 mai multe decât a luat Firea în 2016 și mai mult decât dublu față de cât a luat Nicușor Dan în alegerile locale de acum trei ani”, a scris Wring, care nu a uitat să își anunțe disponibilitatea pentru o astfel de competiție.

Trollată pe Facebook

„Îi respect și îi apreciez pe toți cei care și-au anunțat intenția de a candida împotriva Gabrielei Firea pentru funcția de primar al Capitalei. Mă număr printre cei care au anunțat deja că vor să intre în această cursă. Îmi doresc să câștig competiția internă, dar mai mult decât orice, îmi doresc ca Bucureștiul să câștige. Iar asta nu se va întâmpla decât cu un primar competent, susținut de o echipă serioasă, cu un program realist. Ceea ce sunt convinsă că ne dorim cu toții”, a conchis Roxana Wring. De notat că postarea de mai sus a fost trollată masiv de susținătorii lui Nicușor Dan, care acuză actuala Alianță că și-a uitat ctitorul.

Dan vrea alianță anti-Firea

