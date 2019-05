Start EUROPAfest 26. 9 mai – Ziua Europei, 19:00, Opening Gala Concert

Joi, 9 mai, EUROPAfest - jazz | blues | pop | clasic își deschide larg porțile și invită lumea bună să i se alăture într-un maraton de evenimente pline de culoare și rafinament. Ziua Europei va fi celebrată începând cu ora 19:00 la Teatrul Odeon – Sala Majestic printr-un concert tematic - Spring on Jazz Notes.





Opening Gala Concert prezintă artiști cu proiecte inovatoare și sofisticate, caracterizate prin originalitate și expresivitate artistică: Gabriele Agosta | Italia și Dan Papirany Trio | Australia, Israel, Noua Zeelandă.

Gabriele Agosta | Italia a fost remarcat de organizatorii EUROPAfest anul trecut în urma participării la Bucharest International Jazz Competition, cel mai cunoscut concurs de jazz din România, cotat de BBC între primele 3 din Europa. Quartetul sau, creat în 2016, a fost unul dintre Semifinaliștii aleși să concureze pentru premiile de 7000 EUR. Compozitor și pianist extraordinar, Gabriele Agosta este un artist de jazz versatil, inspirat de diferite stiluri de muzică "neagră". A susținut atât ca solist, cât și cu quartetul său numeroase concerte atât în Italia, cât și peste hotare. Mulți specialiști îl consideră un adevărat urmaș al lui Michel Petrucciani.

Dan Papirany | Israel este un artist polivalent, pianist și compozitor, care și-a dorit întotdeauna să interpreteze piese muzicale cu o frazare melodică deosebită și o armonie aparte. Trio-ul condus de artist a înregistrat albumul lor de debut denumit “Session One” în 2004, fiind atunci nominalizat pentru un premiu la New Zealand Music Awards. În 2016, Dan a susținut un concert pe scena EUROPAfest împreună cu trupa sa, iar anul acesta este invitat să revină în dublă calitate, interpret de jazz, lider de grup și ca jurat al competiției Bucharest International Jazz Competition 2019. Alături de pianistul Dan Papirany vor evolua doi artiști de excepție, Steve Wright / Australia – tobe și Marsh Robinson / Noua Zeelandă – bass.

Biletele se pot achiziționa online de pe iabilet.ro și Teatrul Odeon.

Ca în fiecare an EUROPAfest vine cu ceva nou. În cadrul Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti, Universitatea Western Illinois din S.U.A. va oferi concurenților români posibilitatea unei burse de masterat la Universitatea Western Ililinois. Bursa va începe în toamna anului 2020, și va fi în valoare totală de $13,770 pe an. Bursa se poate reînnoi pentru al doilea an de studiu. Studentul câștigător va cânta în cvartetul de coarde Julstrom. Va participa în două concerte pe an în campus, și în serii de concerte din Illinois și alte state vecine.

jmEvents anunță EUROPAfest 2019 ca o ediție spumoasă, electrizantă și rafinată, realizată cu dăruire și profesionalism - 10 zile de evenimente diverse și muzică bună. În perioada 9–18 mai Bucureștiul și Sibiul sunt invadate de voie bună, atât în spații formale, cât și neconvenționale. Publicul este invitat să urmărească și să aplaude la scenă deschisă evoluțiile live surprinzătoare ale invitaților speciali din 31 de țări în cadrul Bucharest International Jazz Competition, Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti, Caffe Festival Ibis, workshopuri și master-classes, Jam sessions. Evenimentul se încheie pe 18 mai cu Gala EUROPAfest la Teatrul Odeon cu cei mai buni artiști din festival.

Info, agenda completă și bilete se găsesc pe www.jmevents.ro, www.europafest.ro și www.jazzfest.ro

