EUROPAfest. Concerte de jazz after-hours

EUROPAfest. Concerte de muzică jazz. Cafeneaua hotelului Ibis Nord găzduiește artiști de muzică jazz veniți din 15 țări, într-o atmosferă relaxantă.





EUROPAfest. Timp de 8 zile, de la ora 20:00, cafeneaua hotelului Ibis Nord așteaptă iubitorii de jazz la concerte și jam sessions, evoluții live extraordinare cu artiști ai noului val din 15 țări: Australia, Azerbaidjan, Bulgaria, Franța, Germania, Italia, Israel, Japonia, Luxemburg, Noua Zeelandă, Polonia, Rusia, S.U.A., Turcia și Ucraina.

Caffe Festival înlocuiește rigurozitatea sălilor de spectacol cu un spațiu relaxant și o atmosferă prietenească pentru a apropia publicul de muzica bună și a lărgi sfera consumatorilor de jazz. Caffe Festival este o stare de spirit. Concertele ținute până târziu în noapte, farmecul unui spațiu în care muzica întâlnește mici plăceri precum un pahar de vin sau o conversație cu prietenii, vor asigura câteva ore de răsfăț celor care au ales să evadeze din cotidian.

Zilnic, între 10 – 17 mai, în Calea Griviței 143, trupe cu stiluri diferite aduc în mijlocul publicului jazz proaspăt, creativ, oferind participanților o atmosferă inedită.

Organizatorii ne propun sa intrăm în atmosfera de la Caffe Festival Ibis şi să trăim o experienţă unică. Luigi Gageos, directorul EUROPAfest declara „Fă-ţi timp pentru tine şi relaxează-te la EUROPAfest ! Scapă de stresul de peste zi, uită de întâlniri şi deadline-uri şi acceptă invitaţia la jazz de calitate. Fără convenții, fără pretenții, Caffe Festival Ibis este un loc al relaxarii și bunei-dispoziții, destinat mai ales celor care vor să încheie o zi de muncă într-un mod plăcut..”

Gustă aroma acordurilor de jazz la Caffe Festival Ibis.

Doar la EUROPAfest redescoperi esențele tari ale muzicii de calitate !

Sub sloganul „It's all about live quality music!”, EUROPAfest, singurul festival din Europa care reunește 4 genuri muzicale – jazz | blues | pop | clasic prezintă în perioada 9 - 18 mai, artiști din 31 de țări. Pe lângă Caffe Festival Ibis agenda EUROPAfest mai cuprinde Opening Concert – București | Sibiu, concerte live de jazz, blues, pop și muzică clasică, Bucharest International Jazz Competition, Jeunesses International Music Competition Dinu Lipatti, master-classes și workshopuri, Festival's corner și Gala EUROPAfest.

Bilete: 49 lei / concert. Biletele se pot achizitiona online de pe iabilet.ro

Curs VALUTAR emis de BNR, 17 aprilie! EURO si DOLARUL, surpriza de PROPORTII! Ce valori au valutele

Pagina 1 din 1