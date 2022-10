EUROPAfest – 30 de ani de muzică bună jmEvents a dat startul pregătirilor pentru ediția aniversară 7 – 15 iulie 2023

În 2023 Festivalul Internațional de Muzică EUROPAfest sărbătorește 30 de ani de existență. 30 de ani în care jmEvents a oferit publicului larg un eveniment care se remarcă prin muzică live, profesionalism și eleganță. Sub sloganul "It's all about live quality music!" festivalul ofera anual evenimente din patru genuri muzicale jazz, blues, pop și muzică clasică.