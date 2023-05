EUROPAfest 30 celebrează International Jazz Day. Marele pianist de jazz Herbie Hancock mulțumeste EUROPAfest pentru eveniment

Un concert cu artiști din 4 țări pe scena Sălii Auditorium. Au fost alese cele mai bune 4 trupe ale ediției precedente: TANGOSTINATO | Italia: Luca Aletta – pian, Stefano Cardillo –contrabas, invitați: Evan Sinaga | Indonezia – trombon, Antonio Saldi | Italia – saxofon, Arnaud Perrin | Franța – tobe, EAST SIDE JAZZ INITIATIVE | Indonezia: Nial Djuliarso – pian, Joshua Alexander – bass, Evan Sinaga – trombon, Hairul Umam Nasution – saxofon, invitați: Antonio Saldi | Italia – saxofon, Nikolaj Bangsgaard | Danemarca – tobe, DONS TRIO | Danemarca – Carl-Emil Dons Christensen – pian, Emil Madsen – contrabas, Nikolaj Bangsgaard – tobe, invitați: Evan Sinaga | Indonezia – trombon, Antonio Saldi | Italia – saxofon, HARD SWING MANGO | Franța: Julien Queriaud – pian, Xavier Garnier – contrabas, Arnaud Perrin – tobe, invitați: Evan Sinaga | Indonezia – trombon, Antonio Saldi | Italia – saxofon, Grazia Buffa | Italia – voce.

Herbie Hancock declara: “On behalf of UNESCO and the Herbie Hancock Institute of Jazz, please accept my sincere gratitude and appreciation to jmEvents for your participation in International Jazz Day” ( În numele UNESCO și al Institutului de Jazz Herbie Hancock, vă rog să acceptați sincera mea recunoştinţă și apreciere pentru jmEvents pentru participarea la Ziua Internațională a Jazzului ).

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest declara: „International Jazz Day se sărbătorește anual în aproape 200 de țări fiind o zi a bucuriei, a unității în diversitate, a libertății muzicale. A devenit o tradiție ca de Ziua Internaționala a Jazz-ului să pregătim ceva special. Anul acesta EUROPAfest 30 aduce o producție atractivă, continuând seria evenimentelor dedicate anului aniversar.

De asemenea, jmEvents organizează a 17-a ediție a Bucharest International Jazz Competition, considerat de specialiști în top 3 din Europa. Acesta se bucură de vizibilitate internațională ridicată, fiind considerat evenimentul muzical din România cu cea mai mare prezență în mediul online. Ne mândrim că de peste 20 de ani aducem în România valori recunoscute și artiști emergenți de jazz de pe tot globul. Tuturor celor îndrăgostiți de jazz le spunem că-i așteptăm la EUROPAfest 30, în perioada 7-15 iulie.”

An de an, începând cu 2011, la data de 30 aprilie se celebrează Ziua Internaţionala a Jazz-ului, desemnată de UNESCO. Cu această ocazie sunt programate în toată lumea concerte și evenimente conexe dedicate jazz-ului – jam session-uri, ateliere, conferințe etc. International Jazz Day aduce împreună muzicieni profesioniști și pasionaţi ai acestui gen muzical pentru a promova dialogul între culturi, diversitatea, demnitatea umană și pacea.

Toate noutățile și informațiile referitoare la festival vor fi comunicate online în curând pe www.EUROPAfest.ro și pe paginile de social media EUROPAfest – Facebook, Instagram.

Informații suplimentare:

jmEvents | office@jmevents.ro | www.jmevents.ro