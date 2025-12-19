HAI România! Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene







Discuțiile desfășurate la Berlin în zilele de duminică și luni, 13–14 decembrie, au reunit principalele echipe implicate în gestionarea războiului din Ucraina, potrivit informațiilor apărute în presă. La aceste consultări au participat reprezentanți de rang înalt ai Statelor Unite, Ucrainei și ai aliaților europeni, ceea ce subliniază importanța strategică a reuniunii.

Din partea Statelor Unite, negocierile au fost conduse de trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, care au reprezentat administrația americană în discuțiile purtate atât duminică, cât și luni cu delegațiile ucraineană și europeană.