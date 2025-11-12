Este România "în meniu" la masa marilor puteri?

”În politică nu există prieteni. Doar interese” De ce a vorbit Putin despre Transilvania? Discuția despre Ardeal nu e doar locală. Este istorică și geopolitică. Romeo Couți și Dan Andronic, explică miza ascunsă a Transilvaniei. De la orgoliile istorice (1918) și diferențele dintre Imperiul Otoman și cel Austro-Ungar, până la modul în care Ungaria și Rusia privesc această regiune.

O analiză despre granițe economice, nu fizice, și despre cum "cumperi" o țară în secolul 21. #DanAndronic #Istorie #Transilvania #Geopolitica #Ungaria #Rusia #Podcast #Bucuresti #Cluj