Este interzis în România! Cine încalcă această lege, riscă între 3 şi 5 ani de închisoare. Anunţ venit de la Guvern

Potrivit ministrului Tanczos Barna, măsura a fost luată după ce, în urma controalelor, au descoperit că mai multe primării construiau gropi în care depozitau ilegal deşeurile. Tanczos Barna spune că protecţia mediului trebuie lăsată în afara bătăliilor politice ieftine şi că în prezent nu există o cantitate semnificativă de deșeuri transportate din râurile din România către Ungaria.

Declarația lui Tanczos Barna a fost făcută în conferința de presă care a marcat lansarea campaniei naţionale privind colectarea separată a deșeurilor de ambalaje „Un’ Doi Trei”. Printre altele, ministrul a vorbit și despre ținta de reclicare a deșeurilor în România, care trebuie să ajungă la un procent de 55% până în anul 2025.

-Colectarea separată a deșeurilor este simplă ca un’ doi trei, am demonstrat asta chiar la sediul Ministerului Mediului la lansarea campaniei naționale de informare și educare „Un’ Doi Trei”, organizat de Asociația OIREP Ambalaje.

– Este o campanie care vine în sprijinul Ministerului Mediului, care vine de jos, de la nivelul acelor entități care sunt responsabile de implementarea obligațiilor producătorilor care pun pe piață ambalaje. Orice astfel de inițiativă este binevenită și va fi susținută de MMAP.

-Am lansat acum o lună campania Curățăm România care are rezultate notabile: s-au colectat peste 500.000 de kg de deșeuri, am avut peste 1500 de acțiuni de ecologizare, la care au participat 20.000 de angajați ai instituțiilor subordonate.

-Continuăm acțiunile de curățare și educare pentru a conștientiza că deșeul trebuie privit ca o resursă valoroasă pentru economia circulară. Pentru asta primul pas este comportamentul responsabil al fiecărui cetățean și sortarea deșeurilor în funcție de material, de proveniență, în fiecare casă, a scris ministrul pe social media.