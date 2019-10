Maritza Cibuls este o mamă în vârstă de 32 de ani, care locuiește în zona Chicago. Ea a declarat pentru BuzzFeed News că în prezent stă acasă cu cei doi copii mici. Săptămâna trecută și-a pus fiul la culcare în jurul orei 20:30. Soțul ei lucra, așa că singură. Când a verificat monitorul copilului, a observat ceva îngrozitor. O imagine ciudată pândea, aparent chiar lângă fiul ei.

„La început am crezut că ochii mei îmi joacă feste”, a spus ea. „Am încercat să ignor, dar începusem cu adevărat să mă înfior”. Încă speriată, mai ales că era singură acasă, i-a trimis mamei, soțului și surorii sale o fotografie. Apoi şi-a făcut curaj, a luat o lanternă și s-a îndreptat în dormitorul fiului ei pentru a verifica. „Totuși, nu am văzut nimic neobișnuit”, a declarat femeia îngrijorată.

Apoi, după ce s-a mai liniştit, a împărtășit fotografia într-un grup de mămici de pe Facebook, întrebându-le „dacă a văzut bine sau a înnebunit”.

În cele din urmă, Cibuls s-a dus să se culce singură, deși a spus că era atât de speriată că „abia a dormit”. Când a verificat grupul de Facebook dimineața, a observat că postarea ei a devenit virală. Toți ceilalți au fost îngrijorați și au dorit noutăţi de la ea. Așa că Cibuls s-a dus în camera copilului pentru a face o anchetă completă. Când a intrat acolo, și-a dat seama cine a fost cu adevărat „copilul fantomă”. „De îndată ce am intrat în cameră și am deschis jaluzelele, a fost atât de evident ce era în pătuţ… Am dat la o parte cearceaful și am văzut acest chip uriaș al copilului privind spre mine”, a spus ea.

Bebelușul fantomă era doar eticheta de pe salteaua copilului ei. Soțul ei uitase să pună husa de protecţie a saltelei pe patul fiului ei când a schimbat cearșafurile, creând acea iluzie înfiorătoare. Desigur, toate mamele din grupul Facebook au considerat că povestea este hilară. Postarea a devenit de atunci super virală, sute de oameni fie colegi, părinți, prieteni au murit de râs după ce au aflat adevărul.

