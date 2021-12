Este anunțul momentului de la UE. Când expiră certificatele COVID. Află cât mai e valabil al tău

De acum, doza booster va trebui administrată în termen de 6 luni de la cea de-a doua doză sau doza unică, în cazul vaccinului Johnson & Johnson.

După cele 6 luni, va mai exista o perioadă de grație de 3 luni în care documentul va rămâne valabil.

Astfel, valabilitatea certificatului digital va fi limitată la 9 luni după vaccinarea anti-COVID-19 cu schema completă alcătuită din două doze sau, în cazul vaccinului de la Johnson & Johnson, o singură doză, scrie alephnews.ro.

Anunțul de vineri al președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat practic propunerea statelor membre ale Uniunii Europene.

„Certificatul UE COVID este un mare succes.

Vom asigura o abordare comună a amplificatoarelor și a duratei de valabilitate

Rapelurile sunt recomandate cel târziu la 6 luni după vaccinarea completă.

Și Certificatul va rămâne valabil pentru o perioadă de grație de trei luni după aceasta”, a scris Ursula von der Leyen pe pagina sa de Twitter.

