HAI România! ENEVO Group: drumul de la startup la cel mai mare contractor general în energie regenerabilă







Invitatul de astăzi al podcastului „Picătura de business” este Răzvan Copoiu, Deputy CEO ENEVO Group. Din interviul realizat de Sorin Andreiana, redactor șef al revistei Capital, aflăm cum a evoluat ENEVO Group, în doar 11 ani, de al un startup la un jucător în energia regenerabilă cu proiecte în 12 țări de pe patru continente.

ENEVO Group reunește peste 400 de specialiști și funcționează ca un veritabil „one stop shop” pentru proiecte complexe din energie, automatizări industriale și securitate cibernetică. Compania este organizată pe trei divizii de business – Renewables, Power T&D, Automation – și acoperă întregul ciclu de dezvoltare: proiectare, inginerie, execuție, testare, dispecerizare și mentenanță.