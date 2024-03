Emma Răducanu, eliminată în turul al treilea la Indian Wells. Scor 6-4, 7-5

Emma Răducanu a fost eliminată în turul al treilea la Indian Wells de fosta lideră mondială, Aryna Sabalenka, scor 6-4, 7-5. Sportiva britanică s-a calificat în turul al treilea după abandonul Dayanei Yastremska, dar n-a putut trece Aryna Sabalenka, care a tranșat soarta meciului după o oră și 37 de minute.

Câștigătoarea de la Australian Open a dominat categoric primul set, însă în actul al doilea Răducanu a fost aproape de tiebreak. După trei mingi de meci ratate, fosta lideră mondială a reușit calificarea în turul următor.

Aryna Sabalenka le-a mulțumit celor care au încurajat-o. Sportiva a mai declarat că a fost un meci greu, dar că a reușit să treacă peste obstacole.

„A fost un meci greu. Ea a jucat incredibil. Sunt foarte mulțumită de nivelul meu de astăzi și sunt bucuroasă să trec de această rundă. Voi ați adus cea mai bună atmosferă, vă mulțumesc pentru sprijin. Mi-a plăcut să joc în fața voastră”, a declarat Aryna Sabalenka.

What She Was Made For 👚@SabalenkaA holds firm and prevails over Raducanu, 6-3, 7-5!#TennisParadise pic.twitter.com/EG8xOXo5uK

— wta (@WTA) March 11, 2024