Eminescu, rapperul care îşi tratează problemele psihice cu muzică

La prima vedere nu pare să ascundă niciun secret. Se comportă şi are atitudinea unui om normal. Totuşi, recunoaşte că face un efort destul de mare să-şi adune şi să-şi termine ideile în discuţia noastră. Mă abordează sincer, privindu-mă ca un copil: „Iartă-mă dacă mai uit câteodată ce am spus. Poţi să-mi zici când o mai iau pe arătură”. Altfel, are un optimism debordant şi pare să îşi accepte boala şi greşelile trecutului fără probleme.





Are 32 de ani şi o biografie stufoasă, din care nu lipsesc etapele unui copil crescut în anturaje promiscue. Băieţii mai mari din cartier „l-au înfiat”, apoi l-au iniţiat în tainele consumului de droguri şi în afaceri dubioase. „În clasele primare eram ok, apoi am început să chiulesc, să mă anturez.... În copilărie am fost foarte aproape de consumatori şi oameni care vindeau diferite substanţe. Am fumat şi am tras multe chestii… Dava (n.r. – heroină), prafuri, iarbă... Am început de pe la 14 ani”.

Totul se întâmpla în cartierul Titan din Bucureşti, între Costin Georgian şi Nicolae Grigorescu, iar „parangheliile” se ţineau lanţ până dimineaţa. În zori, când soarele încerca să se strecoare printre blocuri, cineva din gaşcă se ducea să facă rost de niscaiva “iarbă”, care să-i coboare, pentru a putea dormi.

„Cu legalele? Nu prea le-am gustat foarte din plin”. A încercat şi el puţin Magic şi Pur, nişte amestecuri cu săruri de baie, dar asta numai când dealerii preferaţi simţeau că „e furtună” (n.r. – adică sunt filaţi de poliţie).

„Mi-a luat-o mintea un pic razna”

Mugur a încercat să scape de droguri, dar, la un moment dat, a avut un declic. Ştie ce probleme a avut şi vorbeşte deschis despre ele: „Cred că am băgat cam mult. La un moment dat, am dat un fel de rateu. Mi-a luat-o mintea un pic razna, pentru că nu am vrut să mai consum, m-am lăsat. Am vrut să mă lecuiesc de orice drog. N-am simţit niciodată sevraj cu adevărat, dar am resimţit totul la nivel fizic, nervos... M-au enervat mai multe aspecte din viaţă”.

Mugur lasă capul în jos: „Dacă aş fi fost o personalitate puternică, n-aş fi ales drogurile. Am fost supărat pe mine, de fapt. Apoi pe oamenii din jurul meu. M-am luat şi la bătaie cu oamenii, am fost violent cu anumite persoane din viaţa mea, inclusiv cu părinţii... Agresivitate în comportament...”. „Te-ai internat la Obregia?”, îl întreb. „Da, şi mi-a făcut bine. Aveam nevoie să vorbesc cu cineva, cu o persoană care să mă facă să înţeleg ceea ce gândeam, despre mine, despre ce era în jurul meu...”.

Muzica

Cu muzica a început înainte să aibă probleme de sănătate. Totul a pornit de la preferinţele din copilărie. A găsit o casetă cu Bob Marley în casă şi de atunci înainte a ştiut că asta trebuie să facă. „În ultimii ani de şcoală generală şi primii de liceu toată lumea voia să demonstreze ceva în lumea hip-hopului. Apoi, mi-am dat seama că aveam şi eu gânduri şi ceva de zis şi le-am pus pe caiet”.

La 16 ani, s-a asociat cu un dj pe nume Marius. Începuseră să facă şi grafitti, pentru că aşa văzuseră în videoclipurile din afară. Şi-au luat chiar şi nume de scenă. „Eu mi-am spus Dr. Energy, cu numele de graffer DRNRG. Începusem să învăţ caligrafia specifică grafferilor. Ziua eram la şcoală, seara ne întâlneam prin Piaţa Romană. Eu am învăţat caligrafia care era comercială în America în perioada aia. Am văzut un clip cu unul care îşi scria versurile cu caligrafie din asta. Am început să scriu versuri, să reţin idei bune...”.

