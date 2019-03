Emil Boc este pieton la Cluj-Napoca. Fostul premier, siderat de comentariile lui Radu Banciu: „În Cluj sunt multe mașini, dar Bucureștiul se sufocă!”

Afirmaţia primarului de la Cluj-Napoca, Emil Boc că el este adeptul conceptului walkable city, adică, vine zilnic la serviciu pe jos sau folosind mijloacele de transport în comun, a stărnit păreri contradictorii. Dacaă unii sunt de partea primarului şi îi dau dreptate , alţii spun sunt sceptici şi nu cred ca fiind reale spusele primarului.





UPDATE:

După ce Radu Banciu a criticat orașul pe care Emil Boc îl conduce, actualul primar al Clujului a reacționat și a făcut o comparație cu Bucureștiul.

„Aici e ceva discordant pentru că până acum toate studiile internaţionale, nu vorbesc de cele ale noastre, plasează Clujul pe un loc foarte bun, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea aerului. Acel studiu este un pic disonant, deşi diferenţele nu sunt foarte mari. Cred că trebuie coroborat şi cu alte studii. Bineînţeles, noi ne uităm cu atenţie şi nu neglijăm nicio opinie care apare.

Sunt două lucruri clare în materie de calitatea vieţii: toate studiile internaţionale plasează Clujul pe primul loc în România şi consideră că este un oraş de referinţă pentru centrul şi estul Europei. Apoi, apare în studiu ceva legat de poluarea cauzată de maşini. Eu nu cred că din acest punct de vedere la Cluj poate fi mai rău decât în Capitală. Într-adevăr la Cluj sunt multe maşini, dar Bucureştiul se sufocă din cauza numărului mare de maşini.”, a declarat Emil Boc.

În timp ce orașul este sufocat de miile de mașini care tranzitează zi de zi arterele principale, Emil Boc caută soluții pentru fluidizarea traficului. Ultima idee a edilului, pare să încurajeze localnicii să renunțe la mașinile personale și să apeleze la alte modalități de transport, mai sănătoase, potrivit monitorulcj.ro

„De 6 luni de zile vin (n.red. în centru) în fiecare zi pe jos, indiferent că a fost zăpadă, viscol, ploaie sau vânt. De multe ori, seara mă duc cu transportul în comun acasă, recunosc, nu de fiecare dată, dar mai fac un pic de mișcare, mai alerg. Atunci când am diverse activități prefer să merg pe jos, durează circa 20 de minute din Zorilor. În fiecare zi fac peste 10.000 de pași”, a mărturisit edilul, la un post de radio local.

În urmă cu câteva zile, realizatorul TV Radu Banciu a spălat pe jos cu inima Transilvaniei, numind Cluj-Napoca un „oraș de rahat”, jignind și clujenii, pe care i-a numit „orgolioși prostănaci”. Boc spune că nu a urmărit reacția lui Banciu – „băiatul care era la Cluj” – și reamintește de clasamentul mondial în care Cluj-Napoca se situează pe o poziție fruntașă la capitolul calitatea vieții. Cu toate acestea, Clujul s-ar afla pe locul doi în topul celor mai poluate orașe din România, fiind depășit doar de Iași.

„Nu cred, nu am văzut intervențiile, nu am timp să le urmăresc pe toate (n.red. referitor la comentariile lui Banciu). Repet, sunt atent la toate studiile care apar, dar aici cred că apare o discordanță. Toate studiile internaționale plasează Clujul, inclusiv la capitolul calitatea aerului, pe un loc foarte bun, într-un sens pozitiv. Acest studiu este un pic disonant, diferențele nu sunt foarte mari dacă ne uităm mai atent. Trebuie coroborată (n.red. statistica) cu alte studii, nu neglijăm nicio opinie. Dar este cert, suntem de departe primii în România la calitatea vieții, Clujul este oraș de referință în centrul și estul Europei. Am văzut că era în studiu și un element care ține de mașini. Nu cred că poate fi mai rău decât în București! [...] Știu că o să mă critice multă lume pentru că vorbesc despre acest concept, dar îmi doresc să promovez walkable city”, a precizat edilul, amintind apoi și de un studiu american referitor la transformarea mașinii de la „un instrument al libertății individuale” la un „instrument de irosit timpul și de periclitare a sănătății”.

Kovesi, DECIZIE de ultima ora! Ce a cerut dupa ce a fost anchetata din nou la Parchet

Pagina 1 din 1