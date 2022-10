Elon Musk susține că nu a vorbit cu Vladimir Putin despre războiul din Ucraina

Elon Musk susține că nu a vorbit în ultimele săptămâni cu liderul rus Vladimir Putin despre războiul din Ucraina sau despre un plan de pace în regiune, relatează CNN.

Declarația miliardarului vine după ce, politologul american Ian Bremmer, președintele firmei de consultanță Eurasia Group, a spus marți, că Musk i-a vorbit direct despre o conversație cu Vladimir Putin, care ar fi avut loc luna trecută.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, Elon Musk a spus că nu a discutat cu liderul de le Kremlin de peste un an. „Am vorbit cu Putin o singură dată și asta a fost acum aproximativ 18 luni. Subiectul era spațiul”, a precizat miliardarul.

Războiul declarațiilor a continuat. Dacă inițial, Ian Bremmer a refuzat să comenteze oficial mesajul lui Elon Musk de pe Twitter, ulterior a postat și el un mesaj pe rețeaua socială.

„Elon Musk mi-a spus că a vorbit direct cu Putin și Kremlinul despre Ucraina. De asemenea, mi-a spus care sunt liniile roșii ale Kremlinului”, a scris politologul american.

Miliardarul i-a dat imediat replica. „Nimeni nu ar trebui să aibă încredere în Bremmer”, a scris Elon Musk, potrivit edition.cnn.com.

Hi @elonmusk Is this true?https://t.co/C4tLJ1HtPy

— Sven Henrich (@NorthmanTrader) October 11, 2022