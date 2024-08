Elon Musk la judecată cu Inteligența Artificială. Miliardarul se consideră înșelat de fondatorii OpenAI

Statele Unite. Elon Musk a deschis o acțiune în instanță împotriva OpenAI, companie pe care a fondat-o alături de Sam Altman și Greg Brockman. Miliardarul de la Tesla susține că a fost manipulat să participe la înființarea acestei companii.

Miliardarul susține că a fost păcălit să se alăture celor doi în OpenAI, fiind păcălit că va funcționa ca o organizație non-profit. Ulterior a fost înființată o altă entitate sub forma unei companii comerciale.

În plângerea pe care a formulat-o, miliardarul de la Tesla susține că a fost victima unei înșelătorii. Sam Altman şi de actualul preşedinte OpenAI, Greg Brockman, l-ar fi convins pe Elon Musk să investească în firma de inteligenţă artificială în 2015. Cei doi i-ar fi dat asigurări că vor funcționa ca o entitate non-profit.

Ulterior, în 2019, compania mamă a creat o altă entitate, OpenAI LP, o structură hibridă între non-profit și profit. Or, această schimbare a fost menită să ofere investitorilor și angajaților posibilitatea obținerii unor beneficii. Elon Musk contestă această tranziție, susținând că scopul a fost de fapt de a genera profit pentru conducerea OpenAI.

Avocații miliardaruui spun că este vorba despre o trădare obiectivului inișial și un mijloc de îmbogățire Sam Altman și asociații săi.

Elon Musk nu este la prima plângere în instanță împotriva OpenAI. În luna martie a formulat o altă serie de acuzații într-un alt proces. El a acuzat compania că a pus în pericol misiunea inițială prin asocierea cu Microsoft.

Ulterior, în luna iunie, Musk și-a retras plângerea din justiție. S-a întâmplat chiar înainte ca instanța să stabilească un termen pentru audieri

Miliardarul deține propria companie de dezvoltare a aplicațiilor bazate pe Inteligența Artificială, xAI. El susține că a înființat această companie pentru a „progresa în înțelegerea colectivă a universului”.

Musk claims in the new suit that he and OpenAI's namesake objective were "betrayed by Altman and his accomplices." https://t.co/XhSe4fIZGS

— Fast Company (@FastCompany) August 5, 2024