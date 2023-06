Eliberarea lui Piedone. Jurnalistul Mirel Curea: Pe magistrați îi înțeleg, sunt ocupați cu grevele. Dar de ce tace presa de pluton?

Jurnalistul EvZ, Mirel Curea, se întrebă retoric dacă magistrații care l-au condamnat pe Piedone, la închisoare, vor răspunde sau nu, pentru eroarea judiciară pe care a comis-o.

Primarul de la Sectorul 4 a fost condamnat la Tribunalul București, la opt ani de închisoare, în dosarul Colectiv. La Curtea de Apel București, pedeapsa a fost redusă la patru ani de închisoare, deși era foarte clar că fapta nu există, deoarece un primar nu poate fi acuzat de comiterea unei infracțiuni atunci când semnează o autorizație, la care îl obligă legea.

După cele două sentințe, ICCJ a decis, în casație, o cale extraordinară de apel, că fapta pentru care a fost condamnat Piedone nu există. Cu alte cuvinte, judecătorii de la celelalte două instanțe au comis în abuz atunci când l-au trimis pe Piedone la închisoare.

”Am înțeles, magistrații sunt ocupați cu grevele și protestele, cu grija zilei de mâine – acționează legitim, sub spectrul sărăciei lucii în care este posibil să fie aruncați, în cazul în care vor pierde câteva sute de euro din mai multe mii, plus de spaima că nu se vor mai putea pensiona la sub 50 de ani – și nu au timp să se manifeste în vreun fel cu privire la marasmul în care zac, cu tot cu Justiție, evidențiat de Cazul Piedone, condamnat mai întâi la 8 ani, apoi la 4, pentru ca în final să fie achitat pentru că fapta de care a fost acuzat „nu există”. Cum, „nu există”? Păi, Kovesi zicea că există, la fel și toată presa deontoloagă, toți plutonierii de presă din compania lui Coldea, toți *** tefeliști ai lui Soros, cum adică, „nu există”?”, a scris Mirel Curea.

De ce tace presa de pluton

În acest caz, mai scrie Mirel Curea, jurnaliștii care au relatat pe larg condamnarea lui Piedone la închisoare, au tăcut. Sau au preferat să scrie oficial, fără alte nuanțe de prin dosare.

”În fine, pe magistrați îi înțeleg, este peste orice neagră închipuire să nu te mai poți pensiona la 48 de ani, cu o pensie de vreo 4000 de euro, asta în cel mai rău caz, ci pe la vreo 60, cu vreo 3600-3700 de euro. Cine ar suporta așa ceva? Ce nu înțeleg este de ce tac limbiștii Sistemului, ai Statului Paralel, ai lui Coldea și Kovesi, că de Soros nici nu mai zic, de ce tac toți alde tolontanii, tăpălagii și alde dogioii aflați entuziast și pe îndelete în slujba crimei. De ce nu zic și ei ceva, nu mai au încredere în republica magistraților, în constituția lor personală, în biblia predată de lectorii sorosiști ai lui Coldea și Kovesi?”, mai scrie jurnalistul.