Elena Merișoreanu nu a scăpat de clipele grele: „Eu nu-i mai cer lui Dumnezeu nimic”

Elena Merișoreanu a fost internată în spital timp de nouă zile, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Medicii au decis să o lase pe cântăreață să meargă acasă, iar aceasta a declarat că nu o să mai țină concerte o perioadă pentru că e de părere că acolo s-a infectat. Vedeta a dat un interviu la Antena Stars în care a povestit cum se simte după săptămânile în care a fost internată.

„Eu nu-i mai cer lui Dumnezeu nimic, nici sănătate, nimic. Momentan stau liniștită, nu mă mai duc la concerte. După boala asta trebuie să fiu foarte atentă. În primul rând afectează plămânii. Iau tratament acasă, mă plimb prin curte. Încerc să stau puțin izolată. Trebuie să fim optimiști”, a mărturisit artista.

Cântăreața refuză să mai meargă la evenimente

Elena Merișoreanu a declarat că nu a respectat cu sfințenie regulile împotriva COVID-19, iar aceasta este sigură că s-a infectat la evenimente sau la filmări unde a interacționat cu foarte multe persoane.

„E, de unde am luat? De la filmări sau de la evenimente, că știți cum e… Toți să te pupe, să facă poze”, a spus Elena Merișoreanu.

Probleme peste probleme în viața artistei

La începutul anului, artista a mers la Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”, din Capitală, unde a suferit o intervenție chirurgicală din cauza artrozei. Cu ceva timp înainte de operație, artista a cerut ajutorul unui medic specialist pentru a putea face fata evenimentelor. În luna mai, Elena Merișoreanu a fost supusă unei alte intervenții chirurgicale deoarece avea pietre la colecist.

Cântăreața a rămas cu sechele după COVID-19 și a transmis că obosește mai repede ca înainte, iar acest lucru o împiedică în activitățile de zi cu zi.

„Trebuie să mă plimb prin curte acum. Saturația cu care am ieșit din spital e bună: 98-99. Obosesc foarte repede, pentru că am avut plămânul afectat. Încă șapte zile nu am voie să ies în aglomerație”, a mai spus solista.