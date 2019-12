Secretul dureros al vieții artistei de muzică populară Elena Merișoreanu, dat in vileag! Aceasta a mărturisit șocul pe care l-a avut cu mulți ani în urmă, când a aflat că soțul ei, Viorel Croitoru, a înșelat-o cu o colegă de breaslă.

Elena Merișoareanu a povestit că atunci când a aflat ce a fost în stare fostul ei să îi facă a pus la cale o strategie, potrivit cancan.ro. Însă întâmplările au luat altă întorsătură iar cântăreața de muzică populară a decis să rămână în relații bune cu amanta soțului ei..

„Plecasem într-un turneu de șase luni în Israel și, la un moment dat, îmi scrie o colegă de-ale mele o scrisoare și îmi zice:„Vezi că soțul tău umblă cu cutare! Am văzut când a plecat cu mașina, de la teatru, cu ea!”. Am sunat acasă, la o vecină și am întrebat-o dacă la mine acasă este lumină pentru că nu răspunde nimeni la telefon. Vecina mi-a zis că era lumină și că părea o siluetă de femeie. ”Cred că e soacră ta”, mi-a zis vecină.

Mi-am dat seama despre ce este vorba… Culmea, cam toți din teatru aflaseră. Era frumoasă rău de tot. Într-o zi, o prind la repetițîi și i-am pregătit o surpriză. Am invitat-o la mine acasă să luăm prânzul împreună. Pun eu masă, cu lumânări, am stat de vorbă… Am zis că trebuie să spună ea, să recunoască cu gură ei. Iau un cuțit atât de mare și îi zic: „Te tăi bucăți și te arunc! La câini te dau”. A făcut niște ochi mari la mine și a zis: „Da, dragă! Dacă nu ți-l luăm eu, ți-l lua altă și poate ți-l lua de tot. Eu ți-am ținut casă, i-am călcat și cămășile și tu vii și…”. Am luat-o în brațe, am pupat-o și în ziua de azi suntem prietene și nu i-am spus soțului meu nimic. Acum va afla de la emisiune”, a mărturisit Elena Merișoreanu în cadrul unei emisiuni TV.

Elena Merișoreanu , sacrificii pentru a fi în atenția publicului

După ce a suferit o operație la corzile vocale, Elena Merișoreanu are și alte probleme de sănătate, însă ea nu vrea să renunțe la concerte, motiv pentru care a luat o serie de măsuri. Ea a a apelat la ajutorul unui specialist pentru a ameliora durerile pe care le are din cauza problemelor la picioare

„Dacă nu am fost cuminte când a trebuit. Sănătate nu îi mai cer lui Dumnezeu, că mi-a dat altele. M-am pus pe tocuri, am urcat pe scenă. De câte ori am căzut, numai pe ăla am căzut. Am făcut tot felul de terapii. Pot să merg, nu am ajuns să merg cu bastonul, doamne ferește! Stau câte o oră pe tocuri pe scenă, e un efort.

Am făcut și câte 25 de injecțîi în picior. Fac și în celălalt, ca să nu se îmbolnăvească. Normal că doare! Aș minți dacă aș spune că nu mă doare. Sunt la a opta ședință, trebuie să fac minimum 15. S-a regenerat cartilajul. Îmi recoltează sângele, apoi durează trei ore până îl bagă la centrifugă, între timp fac și perfuzii cu vitamine, pentru stare de bine, urmează infiltrațîi, laser rece. După fiecare procedură simt cum ceva umblă pe picioare”, a mărturisit Elena Merișoreanu la Teo Show

Te-ar putea interesa și: