Elena Apostol, Dacia, la Gala Capital „Nu ne am dorit să impresionăm, ci să fim utili”

Automobile Dacia, parte din Grupul Renault, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 27,8 miliarde lei, în creștere cu 6,8% față de anul precedent, și un profit net, de 569 de milioane de lei. Valoarea investițiilor realizate anul trecut a fost de aproximativ un miliard de lei și au vizat în principal modernizarea liniilor de fabricație, digitalizarea proceselor și pregătirea pentru industrializarea modelului Bigster, a cărui producție de serie a început în primăvara lui 2025.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru compania-lider în mobilitate accesibilă” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.