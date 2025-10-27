Elena Apostol, Dacia, la Gala Capital „Nu ne am dorit să impresionăm, ci să fim utili”

HAI România!

Elena Apostol, Dacia, la Gala Capital „Nu ne am dorit să impresionăm, ci să fim utili"

Automobile Dacia, parte din Grupul Renault, a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 27,8 miliarde lei, în creștere cu 6,8% față de anul precedent, și un profit net, de 569 de milioane de lei. Valoarea investițiilor realizate anul trecut a fost de aproximativ un miliard de lei și au vizat în principal modernizarea liniilor de fabricație, digitalizarea proceselor și pregătirea pentru industrializarea modelului Bigster, a cărui producție de serie a început în primăvara lui 2025.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru compania-lider în mobilitate accesibilă” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența"
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează"
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre
