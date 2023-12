Electric Castle 2024. Au fost anunţate primele nume

Electric Castle 2024 sună epic. Cu Massive Attack, Bring Me The Horizon și Queens of The Stone Age ca headliners confirmați, a 10-a ediție a festivalului se anunță cu foarte mult rock și trip hop.

Cine vine la Electric Castle 2024

Lista artiștilor e completată de Chase and Status (live), Marc Rebillet, Nina Kraviz, Bonobo, Dj Shadow, Sleaford Mods, printre multe alte nume, și un invitat supriză: Shaquille O’Neal aka DJ Diesel, legendă NBA și autoproclamat „dubstep dad”. Fanii au șansa de a vedea toate aceste nume la Electric Castle la un preț de numai 119 Euro. O promoție specială până în 20 decembrie.

Abonamentele pentru ediția 2024 a festivalului sunt disponibile la prețul de 119 Euro, în ofertă specială până la data de 20.

Au pus bazele trip hop, unul din cele mai influente stiluri muzicale ale ultimelor decade. Şi au inspirat o întreagă generație de artiști prin extraordinara lor putere creativă în muzică, arte vizuale și activism.

Massive Attack şi QOTSA

Massive Attack își merită pe deplin statutul de trupă. Iar organizatorii Electric Castle sunt onorați să ofere publicului șansa de a asculta, live, piese iconice precum Teardrop, Angel sau Unfinished Sympathy.

E timpul pentru noi mosh pit-uri electrice la scena principală: Bring Me The Horizon revin la EC, în plin turneu de promovare a unui nou album. Ce va surprinde fanii cu un sound diferit.

La prima prezență a trupei în România, Queens of The Stone Age (QOTSA) promit un masterclass în rock. QOTSA este pregătită cu un show ce trece prin toate perioadele din cariera legendarei trupe, de la hituri precum Nobody Knows și I Sat By The Ocean, la recentul Carnavoyeur.

Josh Homm la Electric Castle 2024

Să-l vezi pe Josh Homme live, pe mainstage la Electric Castle, este un vis. Trebuie împlinit de oricine iubitor de rock alternativ.

Cu trei piese simultan în topurile din întreaga lume, Chase and Status sunt, în prezent, în formă maximă. Unii dintre cei mai buni artiști D’n’B vor fi la castel în formulă live. Ceea ce se întâmplă foarte rar pentru duo-ul britanic.

Două legende, ambele cu rădăcini în trip hop și o carieră impresionantă în spate. DJ Shadow, omul ce a transformat sampling-ul în artă, și Bonobo, producătorul a cărui discografie e o întreagă călătorie între stiluri muzicale, sunt, de asemenea, pe afișul Electric Castle 2024.