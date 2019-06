Elan Schwartzenberg dă cărțile pe față. Mesaj tăios pentru „călăii care i-au distus viața”

Marți, Direcția Națională Anticorupție (DNA) renunță la arestarea lui Elan Schwartzenberg. În urma aflării deciziei, celebrul om de afaceri a făcut o serie de declarații cu privire la situația prin care a trecut.





„Am fost pus sub urmărire pentru o presupusă complicitate cu fostul primar al Constanței, Radu Mazăre. Trei judecători ÎCCJ au refuzat arestarea lui Radu Mazăre în 2014 și alți trei, tot de la ÎCCJ, l-au achitat în iunie 2018. Eu, deși acuzat de coparticipare la fapta lui Mazăre, am fost trimis în judecată separat, ceea ce este total neobișnuit în practica judiciară. Am fost citat contrar oricăror legi la o adresă inexistentă, și, ulterior subiect al unui mandat de arestare emis ilegal, care, culmea tupeului, a fost menținut inclusiv un an după achitarea dată de ÎCCJ. În cele din urmă am fost acuzat că am fost complice la o faptă inexistentă …negru pe alb și fără echivoc.

Foarte puțini jurnaliști au încercat să înțeleagă faptele reale și au redat abuzurile comise. Le mulțumesc și nu-i nominalizez pentru a-i proteja. Restul m-au făcut în fel și chip din lipsă de deontologie profesională sau pentru senzațional generator de rating. Oare cât de cretini și inconștienți sunt patronii lor (la rândul lor fiind după sau în drum către beci) ca să le permită pe banii lor să facă jocul sistemului?”

Din fericire, orașul Tel Aviv este locul preferat al băiatului meu. A fost aici în toate vacanțele, iar pentru mine aici e ACASĂ. O climă de rai, mâncare bună, mult sport în aer liber, prieteni vechi și noi. În plus, este tărâmul inovațiilor IT. O start-up country, la propriu și la figurat. Aici m-am reinventat profesional cu enorm de multe satisfacții

Partenera mea de viață din ultimii zece ani, fiind însărcinată în 2016, sănătoasă și cu analizele specifice perfecte, a făcut avort spontan, odată cu șocul aflării din presă despre emiterea mandatului de arestare. Probabil a fost ultimul tren pentru noi doi…”

Strict pentru acest fapt nu am să-i iert toată viața pe cei responsabili. Mulțumesc avocatului Florin Cojocaru pentru tenacitatea și profesionalismul lui în acest dosar. Las în sarcina lui orice demersuri juridice compensatorii la adresa celor vinovați. Eu nu cred în judecată divină, și nici în satisfacții morale sau financiare obținute prin justiție la adresa acestor CĂLĂI.

Pot, însă, să le promit solemn fiecăruia din ei că un om care are mijloace și este dispus să le folosească, cu determinare, consecvență și creativitate, spre a-i face să plătească pe cei care l-au dat infernului, poate transforma în calvar viața lor și a familiilor lor (familia voastră este la fel de „îndreptățită” la același statut cu a mea), respectând integral legea și fără a comite vreo infracțiune… Viața e lungă și plină de surprize. Nu i-am nominalizat, dar cunosc în detaliu numele și povestea de viață a fiecărui participant la această sagă. Eu dorm liniștit. Voi?”, a declarat Elan Schwartzenberg pentru Qmagazine.

