“Am fost prea optimiști în ceea ce privește capacitatea de producție și, probabil, am fost prea siguri că ceea ce am comandat și am plătit ne va fi livrat la timp”, a explicat ea în timpul unei dezbateri în care a recunoscut “subestimarea dificultăților de producție” ale vaccinului împotriva COVID-19.

“Cu toții ne-am concentrat foarte mult pe dezvoltarea vaccinurilor, dar la nivel global am subestimat dificultățile producției de masă” într-un proces “în care știința a depășit industria”, a explicat ea, susținând că este vorba despre un proces “foarte complex” în care “industria trebuie să se adapteze la ritmurile științei”.

Aceste declarații vin după ploaia de critici pe care a primit-o săptămâna trecută – pentru întârzierea distribuției dozelor și erorile politice în punerea în aplicare a mecanismului de control al exportului de vaccinuri – critici primite de la grupurile politice ale Camerei din cauza strategiei conduse de Comisia Europeană. Deși cu toate aceste critici – de exemplu, stânga a cerut o comisie de anchetă – grupurile au apărat strategia comună de vaccinare.

“Da, s-au făcut greșeli în acest proces și regret profund, dar în cele din urmă am făcut ceea ce trebuie. Comisia mea va face tot posibilul pentru a proteja pacea în Irlanda de Nord, la fel cum am mai făcut”, a promis ea în legătură cu noul mecanism de control al exportului de vaccinuri, care era pe punctul de a restabili o frontieră dură pe insula Irlanda – o eroare corectată la timp – și care ar trebui să permită cunoașterea numărului de vaccinuri produse în UE care sunt exportate și către ce țări. În ciuda controversei, liderul a asigurat că Bruxelles-ul nu are intenția “de a impune restricții companiilor care își respectă contractele cu UE”.

În afară de recunoașterea acestor erori, Von der Leyen a explicat că, până în prezent, au fost distribuite în Uniunea Europeană 26 de milioane de vaccinuri, că există 17 milioane de persoane vaccinate și că a fost dezvoltat un vaccin împotriva COVID-19 în doar 10 luni, când de obicei procesul durează între 5 și 10 ani.

“Nici nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat dacă cele mai mari state și-ar fi garantat vaccinurile și i-ar fi abandonat pe ceilalți. Ar fi fost o prostie”, a avertizat ea vorbind despre importanța achizițiilor centralizate.

Von der Leyen a respins, de asemenea, criticile cu privire la încetineala procesului de autorizare a vaccinurilor în UE și a explicat că s-a renunțat la “luarea de comenzi rapide în ceea ce privește siguranța și eficacitatea”, deoarece nu există un compromis posibil în acest domeniu. “Vorbim despre injectarea unei substanțe biologic active la persoanele care se află într-o stare bună de sănătate.

De aceea ne bazăm pe procedura de control EMA (Agenția Europeană a Medicamentelor) și de aceea toată autorizarea are nevoie de încă 3 până la 4 săptămâni. Acest timp suplimentar este o investiție crucială pentru încredere”, a justificat ea.

Totuşi, Ursula von der Leyen a admis necesitatea îmbunătățirii schimbului de informații, în special în lumina noilor mutații, care vor continua să apară și care vor trebui anticipate. În acest scop, ea a anunțat că UE va lansa un nou proiect în cadrul programului de urgență sanitară HERA pentru a secvenția rapid mutațiile noi și a face schimb de date între laboratoare și rețele pentru a obține toate datele posibile.

În plus, a recunoscut că este nevoie de o mai mare coordonare în furnizarea de ingrediente cheie. “Vaccinurile au mai mult de 400 de componente și producția necesită efortul a 100 de companii diferite”, a reamintit ea despre motivele creării unui grup la nivel înalt, condus de comisarul Industriei, Thierry Breton, responsabil şi de detectarea blocajelor și a problemelor în acest domeniu. (Rador)