Ministerul Egiptean al Sănătăţii a anunţat că distribuirea vaccinului va începe în decursul acestei luni, iar personalul medical este prima categoria care va fi vaccinată.

Oficialii egipteni au comunicat că Egiptul va primi, totodată, în decursul lunii ianuarie, şi vaccinul împotriva COVID-19 produs de AstraZeneca/Oxford, având în derulare negocieri şi pentru achiziţia vaccinului Pfizer.

Anunțul a fost făcut de Hala Zayed, ministrul Sănătății din Egipt. Acesta a anunțat că vaccinul a fost aprobat fără impedimente în proces.

Dozele de vaccin vor fi aduse de urgență în Egipt, urmând ca în următoarele săptămâni să înceapă vaccinarea la nivel național. „A doua tranșă de vaccinuri va fi adusă la finalul lunii ianuarie”, a completat diplomatul egiptean. Fiecare transport conține 50.000 de doze de vaccin, a precizat Zayed.

Egipt este una dintre cele mai afectate țări din lumea arabă. Egiptul a înregistrat peste 7800 de decese din cauza COVID, peste 150.000 de oameni fiind afectați de virus.

Vaccinul provenit din China are, conform anunțurilor făcute de specialiști, o rată mai mică de vindecare. Dacă serul produs de Pfizer și BioNtech are o rată de vindecare de peste 90%, cel de la Sinofarm are o rată de 79%