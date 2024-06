Culisele Euro 2024. Ziua în care Iordănescu a fost oprit să demisioneze

„El a acceptat clauza, iar înainte să vină Federația, a spus: „Aș vrea să plec! Aș vrea să rămân cu o singură condiție. Ăsta e planul meu, ascultați-mă, asta trebuie să fac, așa cred eu. În aceste luni am tras niște concluzii, cred că pot să fac mai mult în condițiile mele» A intervenit Mihai Stoichiță, care a girat. S-a dus în fața conducerii FRF și a spus «Da, domne, am văzut ce s-a lucrat, accept acest plan». Iar FRF a acceptat și s-a mers mai departe”, a mai spus Stanciu.

Round of 16 fixtures ✅

Eight ties across four nights 🍿@bookingcom | #EUROfixtures pic.twitter.com/H3KujpXc9S

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 28, 2024