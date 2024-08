Sport Echipă numeroasă la Rapid. Cine îl va însoți pe Marius Șumudică







București. Așa cum se întâmplă de obicei când Marius Șumudică preia conducerea unui club, acesta aduce alături de el o echipă de colaboratori în care are mare încredere, inclusiv doi antrenori secunzi și un preparator fizic.

Staff-ul lui Marius Șumudică de la Rapid

Odată cu numirea lui Marius Șumudică la Rapid, echipa sa de asistenți este formată din Cristi Petre și Gabi Mărgărit, ambii deținători ai Licenței Pro, precum și preparatorul fizic Ciprian Moscu. Pentru Șumudică, prezența acestora este esențială la fiecare echipă pe care o antrenează. Recent, acesta a refuzat o ofertă tentantă din Portugalia, de la clubul Gil Vicente, deoarece nu i s-a permis să își aducă staff-ul cu el.

„Am un staff extins, iar separarea de ei mi-ar fi fost foarte dificilă. Vara aceasta am refuzat două oferte pentru că nu am putut să-mi iau echipa cu mine. La Rapid, am găsit deschiderea necesară pentru a lucra împreună. Mi se pare firesc ca un antrenor să-și păstreze echipa alături. Nu pot să reușesc de unul singur, și acești oameni nu m-au abandonat niciodată”, a declarat Marius Șumudică pentru Rapid TV.

Contractul lui Marius Șumudică cu Rapid are o durată de doi ani, iar salariul său lunar este de 20.000 de euro.

Marius Șumudică debutează în Poli Iași - Rapid

Prima apariție oficială a lui Șumudică în calitate de antrenor al Rapidului va avea loc vineri, într-un meci contra echipei Poli Iași, care va începe la ora 22:00 și va fi transmis în direct de Digi Sport 1. Înainte de aceasta, el va fi prezentat oficial într-o conferință de presă programată miercuri, la ora 11:00, și va conduce primul său antrenament la echipă.

Rapid trebuie să plătească până la 350.000 de euro lui Lennon

Înlocuirea antrenorului nord-irlandezNeil Lennon cu Marius Șumudică a implicat și negocieri financiare între patronii Rapidului și echipa lui Lennon pentru rezilierea contractului. Deși Lennon a sosit la club însoțit de un staff numeros, compus din cinci secunzi, acesta a solicitat inițial despăgubiri în valoare de aproximativ două milioane de euro pentru încetarea contractului.

Cu toate acestea, Dan Șucu și Victor Angelescu, conducătorii clubului Rapid, au reușit să reducă semnificativ această sumă. În cele din urmă, despăgubirea pe care clubul o va plăti lui Lennon se va situa între 250.000 și 350.000 de euro, în funcție de numărul membrilor staff-ului său care vor pleca odată cu el. Există, de asemenea, posibilitatea ca unii dintre aceștia să rămână în continuare la club și să contribuie la pregătirea jucătorilor.