Faptul că organismul uman are, în condiții normale, o temperatură de 37 de grade C, este un adevăr general acceptat. Dar cercetătorii de la Universitatea Stanford din Statele Unite ale Americii au demonstrat că acest adevăr nu mai este valabil pentru oamenii contemporani. Ei au comparat temperaturile corpurilor oamenilor din anii 2000 cu înregistrările soldaților care au luptat în Războiul Civil.

Studiile au arătat că temperatura corpurilor bărbaților contemporani a scăzut cu 0,58 grade C față de cea a bărbaților din secolul al XIX-lea, în timp ce la femei a scăzut cu circa 0,32 grade C. Temperatura normală a corpurilor umane este astăzi de 36,6 grade C.

Dr. Julie Parsonnet, profesor de medicină și cercetător în domeniul sănătății, e de părere că „temperatura noastră nu e ceea ce cred oamenii că e. Credința cu care am crescut și anume că temperatura noastră normală e de 37 de grade C, e greșită.” Parsonnet mai spune că „din punct de vedere fiziologic , suntem diferiți de cei care au trăit în trecut. (…) Mediul în care trăim s-a schimbat, inclusiv temperatura din casele noastre, contactul cu microorganismele și mâncarea la care avem acces.” Ea concluzionează că „toate aceste lucruri înseamnă că, deși noi credem despre ființele umane că sunt monomorfe și că sunt aceleași de-a lungul evoluției umane, în realitate nu suntem la fel. Adevărul e că ne schimbăm din punct de vedere fiziologic.”

Cercetătorii nu sunt siguri care ar fi motivele care stau la baza acestei descoperiri, dar cred că o rată metabolică redusă poate sta în spatele scăderii temperaturii corpului, din moment ce organismul nu este nevoit să lucreze la fel de mult ca oamenii care trăiau în secolul al XIX-lea, datorită stilului de viață mai confortabil din ziua de azi.

Cercetătorii cred, de asemenea, că un motiv ar mai putea fi și scăderea inflamației, deoarece organismele noastre sunt atacate de boli mai rar datorită progreselor din medicina modernă.

Întreaga cercetare este publicată în revista științifică eLife.

Te-ar putea interesa și: